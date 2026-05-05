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▲Minji留下多張拍貼機拍攝的高清美照，還留下了QRcode讓粉絲可以收藏原檔。（圖／X @newjeans_loop）

韓國人氣女團NewJeans成員Minji即將在7日迎來生日，雖然是否會歸隊至還沒有定案，但她依然在生日前夕為粉絲悄悄帶來驚喜。今（5）日凌晨Minji低調現身粉絲準備的生日應援咖啡廳，在未營業前留下裝滿心意的禮物，包括親筆信、人生四格照片與親手製作的500片餅乾，消息曝光後立刻在網路上掀起討論。據悉，Minji當天並未公開露面，而是將裝有禮物的紙袋掛在咖啡廳門把上。從粉絲分享的內容可見，袋內除了造型可愛的手工餅乾外，還附上手寫卡片與照片，細節相當用心。目前已確認她至少造訪4間生日咖啡廳，留下「到訪痕跡」，讓粉絲又驚又喜。Minji在親筆信中向粉絲暖心告白，表示這次準備了去年未能完成的餅乾禮物，一共親手烘焙約500片，希望每位粉絲都能領取一份。她也關心粉絲近況，提到期待未來能有再次見面、分享彼此日常的機會，並感謝大家為她送上的生日祝福。活動主辦粉絲隨後在社群證實此事，表示所有餅乾將採「先到先得」方式發放，吸引大批粉絲前往領取。不少人感動留言「真的來了」、「太有心」、「好想拿到」，現場氣氛熱烈。同時曝光的四格照片中，Minji以白襯衫與長直髮入鏡，展現自然清新的氣質，再度引發粉絲稱讚。NewJeans成員與經紀公司ADOR之間的合約動向也備受關注。原本5位成員在2024年11月 單方面終止與ADOR的專屬合約，雙方正式開始法律攻防戰。2025年10月成員確定一審敗訴，Haerin、Hyein與Hanni先後於去年底確定回歸公司，並在前陣子被目擊現身海外進行相關行程。而Minji到底會不會歸隊？從去年底至今都仍在討論中、尚未有定案，至於Danielle則在去年被公司宣布解除合約關係、退出團體，講面臨高額訴訟戰，然而前陣子又傳出公司方面的律師團辭任，疑似想要使用拖延戰術，讓Danielle的後續發展仍充滿不確定性。