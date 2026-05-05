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奧客摔菜單踢鐵板！闆娘追出去「給我回來道歉」超霸氣

新竹闆娘護員工爆紅！眾猛刷5顆星讚：這種老闆很少見

▲新竹早午餐店闆娘霸氣護員工，影片在網路上爆紅，引來眾人狂刷5顆星評價力挺店家。（圖／翻攝Google評論）

近日新竹一家早午餐店爆發糾紛，一對中年夫妻前往該店點餐，過程中疑似因不滿店員點餐方式與口氣，當場責罵店員，甚至怒摔菜單走人，一旁的老闆娘見狀衝上前霸氣保護店員，甚至追到店門外反擊「給我回來道歉」。相關影片在網路瘋傳，吸引超過353萬人觀看，不少網友也留言力挺店家，甚至狂刷5顆星正面評價大讚「會保護自己員工的老闆跟主管都超棒」。新竹一家早午餐店近日在社群平台公布一段監視器影片，畫面中一對中年夫妻來到店內用餐，櫃台的女店員依照SOP替兩人服務點餐，但男子突然不耐，對店員口氣有意見，現場直接開罵「妳是在審犯人嗎？妳不能讓我看完（菜單）嗎？」情緒激動起來，不只提高音量開罵，還不斷拍打櫃檯表達不悅。一旁似乎是老闆娘的女子立刻上前，不斷安撫男子並解釋店內流程，沒想到男子依然暴走「你一直追問一直追問，你不能讓我看再回答你嗎！」甚至要求店家道歉。最後男子直接向店員怒摔菜單，並直接轉頭離去，此舉瞬間惹怒老闆娘，氣得衝出店外與男子理論，強調店內都有裝監視器，「你給我回來道歉！你憑什麼摔我員工東西啊！」相關畫面在網路上瘋傳，至今已吸引超過353萬人觀看、8.6萬人按讚，不少網友力挺店家，認為「餐飲業路過，你真的很棒，會保護自己員工的老闆跟主管都超棒」、「我去新竹有機會一定到貴店消費，這樣的老闆真的很少見的」，還有許多人湧入店家Google地圖留下5顆星評價表達支持。面對大眾支持，老闆娘也感性發聲「謝謝大家情緒價值滿滿，感動到不行」，還原當下已有撥打電話報警、亦安撫工讀生情緒，「事後看監視器，發現現場客人很暖心，同事們也超級迅速整理好心情接待其他客人，有他們真好」。