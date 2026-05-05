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高雄市議員林智鴻今（5）日於交通部門質詢指出，南鳳山多處道路標線劃設不清、寬度與功能不符，10公分快、慢車道線與15公分路肩線難分辨，導致部分民眾誤會被開單、應該撤銷；交通局長張淑娟答詢指出，會做源頭管理。南鳳山「88生活圈」多處道路標線劃設不清、寬度與功能不符，導致民眾難以判斷究竟是「快慢車道分隔線」還是「路面邊線」，甚至因此遭檢舉開罰；他並當場點名官員辨識兩種線，官員回答都正確。林智鴻指出，導致民眾難以判斷究竟是「快慢車道分隔線」還是「路面邊線」，甚至可能因此遭檢舉開罰。他認為，若標線設置有問題，造成「烏龍交通開罰」，責任不應由民眾自認倒楣，交通局、警察局與負責道路刨鋪的工務局道工處都必須釐清權責、主動補救；在完成標線普查與改善之前，因相關設置爭議衍生的開罰案件，交通局應主動聯繫警察局合作撤案。林智鴻表示，現行道路標線中，10公分白線通常作為快慢車道分隔線，用於劃分快、慢車道，線右側僅供機慢車行駛，不能停車；15公分白線則為路面邊線，用於指示路肩或路面邊緣，線右側若屬路肩，原則上可依法緊靠路邊停放。但在實際道路現場，許多標線僅靠肉眼根本難以辨識，民眾不是交通工程專家，不可能每天拿尺量線寬，市府若只用「線寬不同」作為執法依據，卻沒有清楚標示與一致設計，就是把行政疏失轉嫁給用路人。林智鴻指出，若交通局認為自己標線沒畫錯，相關路段就會被認定是慢車道，但這樣的「車道」隨處可見路燈、變電箱、民宅出入口，甚至還有停車格與標線交錯的情況。例如六成街標線旁可見路燈與停車格，家和五街則有標線劃設不清與路燈位置衝突，國慶十街更出現所謂慢車道範圍內有變電箱與民宅的現象。這種矛盾如何讓民眾信服？林智鴻也質疑，交通局作為標線驗收單位，對爭議掌握不足，今年3月會勘後，多處標線改善仍未完成，交通局3月9日回覆甚至提及「因為我們沒有道路清冊，要一條一條去看寬度，再去檢視他的標線配置會很需要很多時間」，顯見該局未掌握道路狀態，卻讓民眾先承擔被檢舉、被開罰、再自行申訴的成本，根本行政怠惰。他更舉出同屬「88生活圈」宏成路照片，兩邊都有雙向停車位，中間卻沒半條黃色分向線，難道該局劃設停車位時都不覺得奇怪？林智鴻表示，標線不是畫在地上的裝飾，而是執法與用路安全的依據。若標線褪色、斷裂、寬度錯誤，或與停車需求、道路實況不符，就會同時製造安全風險與執法爭議。小港日前也曾發生紅線劃設失格、重畫才補救的案例，顯示標線施作與驗收若缺乏制度性盤點，問題不會只發生在單一路段。林智鴻強調，一般駕駛不可能隨身攜帶量尺逐一測量線寬，也不可能逐條查閱設計圖說，若執法單位僅依線寬細微差異作為違規依據，卻未同步提供清楚標示與一致化設計，等同讓民眾在資訊不足情況下承擔風險，容易形成「看起來可停、實際被罰」的狀況，恐引發執法爭議與民怨，並要求市府全面盤點標線設置，釐清設計、施工與驗收責任，並檢討是否需重新規劃停車與車道配置。