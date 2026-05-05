我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文4日接受專訪時表示，黨團多數支持黨版「3800億+N」軍購案，並強調要改成「8000億」版本的都是少數意見；孰料，遭到自家立委賴士葆打臉稱「一面倒支持8000億，有人可能沒有跟鄭主席講實話」，上演網內互打大戰。對此，資深媒體人黃暐瀚舉出多年前的案例，反問一句：「當年的國民黨可以，今日的國民黨，是否還行？」黃暐瀚回顧，2015年自己曾寫過一篇文章，討論「不分區立委」執行的是「黨意」而非「民意」，慘遭輿論圍剿。時隔11年，同樣的話，他要再說一次！由於不分區立委的「權力來源」為「政黨票」，捍衛黨意，執行意志、遵從投票，乃為不分區立委「為所應為」；反之，各區域立委則需探尋地方民意，先是為地方喉舌，其次才是遵從黨意。黃暐瀚續指，有關國防特別條例的話題，自己也談了整整半年，國民黨究竟什麼態度？要支持什麼版本？早該有個結論，豈料竟演變成黨中央與立院黨團公然內訌，爭吵不休。 他提出2個假設，第一、如果支持「3800億+N」版本真為立院多數，黃復興何須電話固票？第二、如果「3800億+N」與「8000億」版本「其實相同」，那通過哪個版本都一樣，黨中央在堅持什麼？黃暐瀚憶起2019年，政院提出「同婚專法」，當時國民黨的「黨意」也是否決封殺。不過有7位藍營立委包括蔣萬安、李彥秀、許毓仁、陳宜民、林奕華、許淑華、柯志恩等人，卻堅持投下同意票，違反了黨意，卻也未見被開除或處分。當年的國民黨可以，今日的國民黨，是否還行？