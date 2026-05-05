「戰鬥陀螺」在台灣翻紅，路邊常有玩家自備擂台 PK，近期在宜蘭華泰童趣村的市集活動中，一場官方G3戰鬥陀螺比賽大爆冷門，一名毫無經驗的玩家原本只是陪老公參賽，當天因為怕無聊臨時替補上場，竟一路過關斬將奪下冠軍，「新手逆襲」劇本迅速在 Threads 上爆紅，成為玩家圈熱議焦點。

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宜蘭華泰童趣村日前舉行 WAWA MARKET 親子二手市集，華泰玩具在攤位舉辦官方G3戰鬥陀螺比賽，一名玩家透過 Threads 分享，比賽當天現場剛好出現候補名額，為了不讓陪同的老婆無聊，臨時報名參賽，沒想到賽前對戰鬥陀螺基本的發射器操作都不會的她，竟逆襲奪冠，獲得人生的第一顆陀螺，直接是黃金冠軍陀螺。

▲宜蘭華泰童趣村的市集活動中，一場官方G3戰鬥陀螺比賽大爆冷門。（圖／華泰玩具 Threads）
▲宜蘭華泰童趣村的市集活動中，一場官方G3戰鬥陀螺比賽大爆冷門。（圖／華泰玩具 Threads）
原 PO 貼文提及，老婆在上場後，接連使用「子彈獅鷲」、「粉紅暴龍」等陀螺，在多場對決中擊敗經驗豐富的老玩家，多次在獲勝後反覆確認「我贏了嗎？」甚至在「鯊魚對鯊魚」的相同陀螺戰鬥中，老婆連自己贏了都不知道。

對於老婆奪冠，原 PO 也幽默表示。自己反而沒有拿到名次，直言當下心情是「震驚大於開心」，甚至開玩笑說懷疑老婆是不是用他的「陽壽」在比賽。貼文曝光後，網友紛紛留言調侃，形容這場比賽就像反派苦練多年，最後卻被等級1的主角瞬間擊敗。

事實上，戰鬥陀螺的比賽機制本身就包含一定比例的運氣成分，除了考驗發射技巧與陀螺搭配外，對戰中的碰撞角度與彈飛軌跡高度隨機，即使不是最強配置，也可能因為關鍵一擊而逆轉戰局。

儘管結果出乎意料，這場比賽並未引發爭議，反而獲得社群一片讚賞，玩家強調，正是「技術與運氣並存」的特性，讓戰鬥陀螺成為門檻低、娛樂性高的全民遊戲，不論新手或老手，都有機會在賽場上創造屬於自己的奇蹟，讓每一場對決都充滿未知與驚喜。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...