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每年5月報稅季一到，看著滿桌紙本單據、保單收據、扶養資料，不少民眾都忍不住喊「超崩潰」，近年來因財政部推出的網路報稅、手機報稅系統，被大批網友封為「德政」，不少單純案件點幾下就能完成，甚至網路掀起代理式AI（Agentic AI）報稅潮，出現俗稱「AI龍蝦」的OpenClaw、Hermes Agent等熱門工具。不過，專家提醒，可用於前置整理，然後回到官方系統完成網路申報，別踩資安與責任底線。今年報稅季卻出現史無前例的新變化，網路上悄悄掀起一股代理式AI報稅潮。越來越多人開始研究俗稱「AI龍蝦」的OpenClaw、Hermes Agent等熱門工具，希望讓AI幫忙整理資料、試算稅額，甚至規劃節稅策略，而這股風潮並非台灣獨有。美國研究顯示，代理式AI可望節省高達62%的報稅時間，光是美國納稅人，每年就花費估計7.9億工時在報稅相關作業上，換算成生產力損失高達4130億美元，這也讓全球科技業都把報稅視為AI代理人最具爆發力的應用場景之一。雖然財政部也推出網路報稅、手機報稅系統，被大批網友封為「德政」，不少單純案件點幾下就能完成，但為何AI報稅還能掀起討論？KPMG安侯建業稅務部執業會計師張智揚指出，現有報稅系統確實已相當成熟，可自動帶入官方所得資料、試算較有利方案，並提供錯誤提醒，雖然未高調稱為AI，但不少功能早已具備「智慧稅務助理」雛形，只是也有「一死角」，只抓得到已連線、已電子化的官方資料。張智揚表示，對於收入來源單純的上班族來說，官方系統幾乎已足夠，但針對收入來源複雜的族群，例如斜槓接案者、YouTuber網紅、海外接案工作者、擁有加密貨幣交易者、有海外資產配置家庭等，這些人常面對大量未電子化資料、海外平台收入、紙本憑證、零散收據與多國稅單，官方系統自然無法先整理好。KPMG安侯企管公司董事總經理謝昀澤進一步分析，過去3年，生成式AI已從新奇玩具，快速進化成許多人工作與生活中的「日常必需品」，不少民眾早已養成「先問AI再做事」的習慣，甚至出現依賴現象。今年代理式AI大爆發，讓AI不只會聊天，還開始真的執行工作，例如OpenClaw這類工具，理論上可協助完成自動整理租屋、醫療、保險收據、匯整多平台收入紀錄、比較夫妻申報不同情境等，這也讓不少人開始把AI視為報稅前的數位助理，希望提升正確性，也找出更省稅方案。也有不少民眾開始把AI當作「第二雙眼睛」，用來交叉驗證官方試算結果。這時，「AI龍蝦大軍」就成了神級外掛。國外論壇已有開發者分享自製「TaxClaw」技能，主打可將複雜單據自動辨識、結構化整理，甚至分類成可上傳附件格式。另一款近期爆紅的Hermes Agent，也被不少使用者形容為「會跟著你成長的數位助理」，號稱能逐步記住你的申報習慣、家庭成員變動與文件整理方式，甚至網路上還出現戲稱的「棄蝦養馬」風潮，也就是放棄OpenClaw龍蝦AI派，改投入Hermes愛馬仕AI派。雖然AI報稅聽起來很美好，不過，謝昀澤提醒，這背後其實危機重重，要小心3大地雷：許多人可能為了圖方便，把從國稅局系統下載下來的「全戶所得與扣除額資料」PDF檔，直接丟給AI幫忙分析。千萬要小心，這些資料包含了全家人的身分證字號、所有銀行帳戶與資產狀況。把稅務資料交給來源不明的AI，就像把家裡全套鑰匙交給剛認識的陌生人，還跟他說「你幫我整理一下抽屜就好」，你永遠不知道他複製了幾把。如果誤用來源不明的第三方工具，這些敏感資料可能瞬間被打包，傳送給海外的駭客集團。近期資安圈的討論直指，OpenClaw的外掛技能生態圈存在極大的安全漏洞。部分熱門的輔助技能，被質疑原始碼遭到惡意操弄（外掛投毒）。AI代理人不只是讀取資料，它們會採取行動。一旦將敏感財務資料、外部輸入和工具存取三者結合，風險等級將發生根本性轉變。更驚人的是，根據美國的研究，攻擊者的入侵突破時間最短只需27秒，AI代理人瞬間變成是「最新型態的特洛伊木馬」——一旦某個代理人遭入侵，所有它碰過的東西都面臨風險。一旦把報稅資料交給這些被「下毒」的模組，除了被偷掃描稅務文件與個資，重則可能因為AI在後台無限循環執行錯誤指令，導致使用者月底收到數萬元的超高額API Token帳單！報稅季本來就是社交工程的完美溫床，截止日期的壓力、補稅的恐懼、退稅的誘惑，三者疊加讓人容易在焦慮中「先點再說」。把這種心理狀態加上容易出錯的AI，後果可想而知。AI雖然運算速度極快，但也常常會出現「一本正經胡說八道」的幻覺。如果AI在判斷上出了錯，例如誤判了長輩的扶養資格、算錯了海外所得的門檻，或是搞錯了房租扣除的綜合條件，最終面臨補稅甚至鉅額罰鍰的責任，通通都要由「納稅人自己」吞下去。面對這波不可逆的科技浪潮，專家們認為，未來最實際的做法不是讓AI直接報稅，特別是高薪雙薪家庭、收入來源高的自由工作者等，可以讓AI進行前置的作業，例如整理租屋醫療等收據，試算不同情境，並建立報稅時點提醒清單，然後回到官方系統完成網路申報。