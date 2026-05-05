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台北市近期爆發「安鼠之亂」，多個地區接連出現地溝鼠蹤跡，甚至連台北車站也被民眾目擊，外界開始將焦點轉向台北市長蔣萬安的治理能力，要求市府提出更具體的對策。對此，前總統、前台北市長陳水扁大方傳授解法，不僅蟑螂、老鼠、蚊子都變少了，防汛期也不怕阻塞，簡直是「一石多鳥」。「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」陳水扁表示，近來收到市長任內第1位國民黨籍秘書長廖正井來訊，提起當年有位董事長夫人來陳情指出，水溝、防火巷、公園，蟑螂、老鼠橫行，而且小巷垃圾也多，希望市府能夠重視。陳水扁當時授權廖正井全權處理，採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區1個禮拜，12區花了12個禮拜。陳水扁續指，當時廖正井在民生東路民生社區督導時，有一位日本婦人還親自向其致謝。最後，陳水扁也大讚廖秘書長，市民感謝有他！