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▲5月10日（週日）15至20時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。（圖／高公局提供）

本週末即將迎來母親節，不少家庭有規劃聚餐、出遊慶祝節日。高速公路局預估，國道交通需求以短途旅次的車流為主，約比一般假日增加5至7%，預期部分路段會出現壅塞，並且推出國5入口匝道高乘載管制，以及匝道儀控管制等措施。因應母親節假期（5月9日、10日）交通需求，高公局規劃針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）等交通疏導措施。另外，5月10日（週日）15至20時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。高公局預期部分瓶頸路段恐出現壅塞情形；如週六南向桃園、新竹及彰化路段，週日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，都可能有車多壅塞的狀況。高公局建議民眾多加利用公共運輸工具，不僅能節省時間，也能減少塞車帶來的不便。高公局提醒用路人，開車上國道前請先利用「高速公路1968」App或上網查詢即時路況，彈性調整行車時段與路段，並善用替代道路以避開壅塞。另呼籲大家行車時勿超速、勿疲勞、勿分心、勿酒醉駕駛，並繫好安全帶及保持行車安全距離。高公局預祝大家母親節快樂，行車平安。