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立法院近期針對軍購案進行黨團協商未果，國民黨主席鄭麗文堅持3800億+N黨版，但部分藍委拋出至少8000億版本，內部分歧不休，鄭麗文仍堅持黨版是多數共識。對此，藍委吳宗憲今（5）日談到軍購時認為，如果美方要賣給我們的是比中共更強的戰鬥機，那當然馬上買，軍購並不是說花大錢就是愛國，不應落入這樣的陷阱，而3800億+N跟8000億的本質是一樣的，前者只是要等後面發價書再來，就會馬上同意給錢。吳宗憲今接受《千秋萬事》專訪指出，其實3800億+N跟8000億的本質是一樣的，只是在於說，要等發價書出來之後再給他，還是先匡列在那裡，為什麼會算出大概8000億上下？主要是因為目前我們聽說美方那邊大概還有141億美金將來可能會通過，鄭麗文主席堅持的是今天要有發價書來，就會馬上同意。吳宗憲提到，如果今天美國是要賣我們F-35、F-22等五代戰機，當然馬上跟他買，因為那個戰力是優於目前中國的現役戰鬥機，但是美方不賣，今天他賣給你的是不如中共的戰鬥機，這個差距是很大的，很多時候軍購並不是說買貴花大錢就是愛國，千萬不要說數字花越多叫越愛國。我們不要落入這樣的陷阱。吳宗憲強調，當我這邊多花一點錢的時候，民生，公共建設基礎建設就必須少一點。最悲哀的是我們台灣人民被有心人一刀切分化，只要說一句「我們不要花那麼多錢」，那你就是「賣台」、你就是阻擋軍購。我百分之百支持軍購，但是我更支持我們要買適合的武器、會到貨的武器，我不擋軍購，但我擋黑箱。吳宗憲表示，你要知道為什麼之前會有馬桶店買炸藥、小吃店買快篩、買臭雞蛋，有很多採購其實就是黑箱的做法，你不能被政客給騙了。現在中南部的那些光電板鋪天蓋地，對於這塊土地的傷害大家忘了嗎？宜蘭的無際海邊本來要去插4支風電機，大家忘了嗎？