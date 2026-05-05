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▲Met Gala另一位吸睛焦點海蒂克隆，把自己弄成人形雕像，讓人印象深刻。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇禮服有胸前開深V的搶眼設計。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾蜜莉布朗的珍珠項鍊，要價超過台幣1500萬。（圖／美聯社／達志影像）

▲「花邊教主」布蕾克萊佛莉，結束糾纏快兩年的官司戰，馬上回歸Met Gala。（圖／美聯社／達志影像）

有「時尚界奧斯卡」之稱的的Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴），再度成為女星爭奇鬥艷的超級秀場，不過向來衣不驚人死不休的海蒂克隆（Heidi Klum），把她在萬聖節裝扮的誇張大膽作風完美挪移過來，將自己打扮成「人形雕像」，成功吸睛。而充滿女王霸氣的碧昂絲，闊別10年重回Met Gala，竟穿上充滿水晶、珠寶、鑽飾的透視骨架禮服，光是整個造型含頭飾，就用上超過300克拉的鑽石，等於把一棟豪宅穿在身上。今年Met Gala主題是「Costume Art」（服裝藝術），而紅毯的主軸則定為「Fashion is Art」（時尚即藝術），如果以這個標準來看，海蒂克隆非常的符合，她把自己弄人形的雕塑，像是藝術品活生生的走在大家眼前，固然和平常她出席各大場合的盛裝模樣相差很多，卻絕對讓人印象深刻，成為今年備受討論的焦點之一。另一讓人過目難忘的，就是碧昂絲超華麗的鑽石禮服搭配，她從頭飾到身上的透視設計骨架服裝，用了超過300克拉鑽石，華貴的氣勢確實沒幾個人能成功駕馭。碧昂絲和老公傑斯與14歲的女兒Blue Ivy一同出席，大讚個頭跟她差不多的女兒「非常漂亮」，認為孩子已經準備好了，充滿為人父母的驕傲心情，更不介意被Blue Ivy搶走鎂光燈焦點。相較於她的整體搭配閃亮耀眼，Blue Ivy穿著則是高雅大方，頗有模特兒的氣勢，確實是有備而來。另一位也帶著女兒來的是妮可基嫚，與17歲的長女桑黛蘿絲都是人高馬大，光是修長的體型就羨慕死在場其他人。《穿著PRADA的惡魔2》正在熱映，扮演影射時尚女魔頭安娜溫圖的惡魔主編梅莉史翠普人沒到場，片中都曾是她助理的安海瑟薇與艾蜜莉布朗都到了，各自展現搶鏡心機：安海瑟薇禮服開深V展現保養得宜的身段，而艾蜜莉布朗戴上價值50萬美元（約合台幣1581萬）的珍珠項鍊，流露時尚電影要角在穿搭上的專業品味。最出人意表的是，過去兩年卡在和《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼互控官司、演藝事業全面停滯甚至要倒退的「花邊教主」布蕾克萊佛莉，昔日她是紐約的時尚寵兒，Met Gala出席了快10次，是不可或缺的台柱之一。而她和賈斯汀日前達成庭外和解，結束這場歹戲拖棚的法庭戰，她立刻選擇在Met Gala風光回歸，但因為拖了條長長的裙擺，要人幫忙扶著才方便上樓，不免有些狼狽。《到我們為止》全美票房亮眼，本該是布蕾克電影事業的高峰，不料賈斯汀先發制人，聘請公關公司將她塑造成「搶奪背後主控權的心機女星」，讓她一度被外界黑得很慘，氣得她控告他拍片時性騷擾又抹黑她，讓他加碼告她誹謗，兩人大鬥法快兩年，彼此形象都受傷，演藝行情也受影響，終於想通趕快庭外和解，不要再浪費彼此寶貴的拚事業時間，布蕾克回歸演藝界活動之後，後續會有哪些發展？外界都在等著瞧。