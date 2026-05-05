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▲陶喆（如圖）光是版稅就能進帳5億元新台幣。（圖／偉大文化提供）

陶喆經典金曲長紅 版稅收入成最大金庫

家庭生活成重心 滿腦子都是「女兒夢」

華語樂壇「R&B教父」陶喆近期因巡演進入尾聲，再度成為焦點，他的《Soul Power II 世界巡迴演唱會》即將於5月底在上海迎來第100場最終站，象徵這段長期征戰告一段落，隨著話題升溫，外界也關注到他的驚人收入，傳出年收入已突破新台幣10億元，再度證明其在樂壇的地位。而近期也傳出陶喆在演唱會收官後，將與老婆積極準備拚第2胎，圓他的「女兒夢」。根據〈鏡週刊〉報導，出道近30年的陶喆，創作過〈愛，很簡單〉、〈普通朋友〉等多首經典歌曲，至今仍是KTV與串流平台熱門曲目，正因作品傳唱度極高，他每年光靠版稅就有可觀收入，據傳約達新台幣5億元，從數位串流到商業授權，穩定的版權收益讓他即使不頻繁曝光，仍維持頂級收入水準。除了音樂本業，陶喆在房地產投資上同樣表現亮眼，他早年便開始布局，從美國洛杉磯起步，逐步擴展至上海、香港與台北等地，據悉他目前與妻子江佩蓉及兒子居住於台北東區豪宅，生活條件優渥，長期採取「低價購入、持有出租」策略，也讓資產穩定累積。隨著事業穩定，陶喆也將重心逐漸轉向家庭，他坦言自從兒子出生後，個性出現明顯轉變，變得更加有耐心，也開始反思自身情緒管理，如今他與妻子已有共識，希望未來能再添一名女兒，讓家庭更加完整。據了解，陶喆計畫在巡演結束後調整生活步調，為迎接第二胎做準備，他強調一切以健康與順其自然為前提，不會給另一半過多壓力，從舞台到家庭，陶喆的人生重心正悄悄轉變，未來動向也讓粉絲持續關注。