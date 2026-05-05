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高雄市長選戰備受矚目，根據《上報》公布的最新民調指出，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度領先國民黨柯志恩的30.7%，差距高達16.3%。有熟悉選情的地方人士指出，該結果直接打臉近期藍營不斷操作「賴瑞隆最弱母雞」的風聲。此外，他也進一步揭露，數據顯示連支持者都不看好柯志恩，恐形成藍營壓力鍋。該人士分析，近期藍營透過輿論操作，試圖營造選情膠著甚至「五五波」的氛圍，但從此次數據來看，賴瑞隆支持度不僅未見鬆動，反而維持穩定領先，顯示高雄選民對選戰資訊擁有高度判讀能力。尤其在仍有約22.3%受訪者尚未表態的情況下，即已出現雙位數差距，被解讀綠營基本盤相對穩固的指標。此次民調執行於民進黨整合關鍵節點之後，包括立委林岱樺公開接任林園後援會總會長，以及邱議瑩、許智傑於小港後援會成立大會公開站台。地方人士認為，支持者清楚接收到「高雄隊已就位」的訊號。相較過往選舉整合多於中後期逐步浮現，此次節奏明顯提前，也被視為壓縮對手步調的重要因素。值得注意的是，在「看好誰當選」的指標上，賴瑞隆以60.2%領先柯志恩的19.6%，差距更為明顯。該人士指出，支持度反映的是當前選擇，而看好度則涉及對未來的判斷，雙方出現落差，往往意味著選民對走向已形成共識。進一步交叉分析顯示，相對民進黨支持者有高達84.6%看好賴瑞隆，即便在國民黨支持者當中，看好柯志恩的比例僅57.5%。地方人士直言，當自家支持者未有信心時，對選戰動員將產生重大壓力。此外，民眾黨支持者中亦出現分流現象，顯示藍白整合在選民層次尚未形成穩定結構，後續存在變數。該人士強調，民調判讀的關鍵在於趨勢變化。回顧今年2月同樣由媒體委託山水公司進行的調查，當時賴瑞隆領先幅度約11.6個百分點，至今已進一步擴大；同時，柯志恩當時在大旗美、鳳山等區尚具優勢，如今已翻轉。由於上述區域立委分別為邱議瑩、許智傑，亦展現綠營整合效應發酵的具體成果。該人士分析，除了團隊整合能量的差異外，兩位候選人在特質與路線上亦呈現不同。賴瑞隆出身勞工家庭，歷經市政與中央歷練，以政策見長，整體形象偏穩健務實；柯志恩則出身政治世家，具備媒體論述能力。然而，近期包括對兩岸議題的表態，以及青年政策遭質疑畫大餅等事件，引發不小爭議，在加上自家國民黨近來受到財劃法、國防特別預算等議題紛擾，進一步影響國民黨各地候選人的攻防危機，也使其陷入議題主導弱化的窘境。地方普遍認為，今年高雄市長選戰的核心，已不僅是單純的「賴柯對決」，更接近一場「在地團隊」與「藍紅陣營」間的競爭。特別是在陳其邁高施政滿意度的背景下，「延續施政」或「中斷路線」，將成為市民抉擇的分水嶺。整體來看，這份民調為綠營釋出清楚的「雙重訊號」：對外而言，賴瑞隆已建立大幅度領先柯志恩的基本盤；對內而言，則凸顯支持者對團結與整隊的高度認同。隨著選戰逐步推進，如何在維持既有優勢的同時，持續擴大中間選民支持，受到各界矚目。