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九合一大選將於年底舉行，其中新北市藍白合由國民黨候選人李四川勝出，而《震傳媒》今（5）日公布最新議題民調，結果顯示，李四川若找原民眾黨候選人黃國昌擔任副手，近四成民眾認為是「減分」，二成多民眾認為是「加分」。《震傳媒》今公布的民調顯示，李四川若找黃國昌當副手，39.4%的新北市民認為將對其選情「減分」；23.5%認為加分；22.5%認為沒有影響。若以政黨傾向進行交叉分析，68.9%民進黨支持者認為此舉會減分；35.7%國民黨支持者則認為加分、27.6%認為減分；70.1%民眾黨支持者則認為加分、12.6%認為減分。若針對民眾教育程度進行交叉分析，結果顯示，教育程度越高，認為「加分」的比例越高。其中，較多專科以上學歷的20-39歲男性認為「加分」。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月29日至5月1日，針對設籍新北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,070人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。