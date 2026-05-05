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iPhone容量快爆了！一招實測清出100GB：像新的一樣

但最近發現iPhone「最有效的空間管理方式，竟然是刪除那個APP再重新安裝」，坦言靠著把全部APP刪除重新安裝方式，清出將近100GB的容量

▲有果粉近日將iPhone內的APP刪除後重新安裝，竟然清出將近100GB的容量。（圖／記者朱永強攝）

蘋果認證清空間神招！LINE也推薦無痛瘦身：免刪資料

▲當iPhone用戶遇上手機儲存空間不足時，除了可以自行移除APP，也可讓iPhone自動移除未使用的APP。（圖／記者陳明安攝）

刪APP清容量要小心！沒備份檔案慘遺失：達人1招取代

過去3C達人Tim哥也提到，可以每週將iPhone重開機一次，藉此有效清除暫存檔案與快取，釋放系統多餘的空間

現代人手一支智慧型手機，但隨著照片、影音和各種APP增加，手機容量總是不知不覺被吃光，，引來眾多果粉認證「真的有用！」但也提醒民眾，如要使用該做法一定要事先備份好相關資料，避免遇到重要紀錄遺失的悲劇。有網友近日在Threads發文，表示過去以為手機容量只能靠清理軟體或設定調整，才能減少快速清理出容量，，驚嘆「手機容量像新的一樣」。貼文曝光後，隨即引來不少果粉認證有效，「對，沒有空間的時候把FB、IG刪掉再裝便有位置了」、「難怪換新手機，資料移轉到新手機之後，容量多了50GB」、「我試了，很有用」、「真的⋯前一兩個月意外發現的」。事實上，只要點選iPhone設定，接著點選「一般」，再選擇「iPhone儲存空間」，最後點選「卸載未使用的App」旁的「啟用」即可完成。該方法也值得使用在LINE上，過去LINE官方就有提到，可以直接「卸載」LINE應用程式，幫助手機釋出空間，執行「卸載APP」僅會移除應用程式，若有事先備份好聊天紀錄，重新安裝後資料並不會因此被刪除，像是LINE記事本、好友名單。不過有果粉提到，刪除APP後仍有可能遇到檔案丟失問題，有民眾刪除Instagram後遇到所儲存的限時動態濾鏡消失，也有民眾直接刪除LINE，導致聊天記錄跟著不見。建議用戶刪除APP前一定要做好備份，避免重要資料遺失。除了刪除APP以外，。這招雖然沒辦法一次清出大量空間，但簡單快速又不費時，隨手一按就能讓iPhone運作更順暢。