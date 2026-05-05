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▲NMIXX驚喜宣布加開場次，將於7月11日登上高雄巨蛋。（圖／翻攝自NMIXX X）

「MIXX POP」席捲全球 實力派女團持續升溫

▲NMIXX座位表出爐。（圖／翻攝自理想國臉書）

高雄巨蛋演出亮點曝光 票價與開賣時間公開

《NMIXX 1ST WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》

韓國人氣女團NMIXX日前宣布將於7月11日南下高雄開唱，帶來出道以來首度世界巡迴《EPISODE 1: ZERO FRONTIER》，也是她們首次站上高雄巨蛋舞台，此次巡演由Live Nation操刀，從首爾揭開序幕後，橫跨歐美多個城市，如今確定將台灣納入重要一站，消息曝光後立刻引發粉絲關注。今（5）日理想國也正式宣布票價及開賣時間，票價最高6880，理想國會員最早可以在5月13日11點購票。NMIXX今日日前宣布首次登上高雄巨蛋舞台，今日正式公開票價，團體自2022年出道以來，以獨特的「MIXX POP」風格迅速打開知名度，融合多種音樂元素的曲風讓人耳目一新，代表作品如〈O.O〉、〈DICE〉、〈Love Me Like This〉等歌曲，不僅展現高難度唱跳實力，也累積大批死忠粉絲。近年更持續進軍海外市場，拓展國際影響力。團體於去年推出首張正規專輯《Blue Valentine》，成功寫下音樂生涯重要里程碑，主打歌在韓國主要音源平台表現亮眼，並獲得樂評與粉絲高度評價，顯示她們在音樂製作與舞台呈現上的成熟度持續提升，也為本次世界巡迴奠定基礎。本次高雄場將於7月11日登場，地點選在高雄巨蛋，票價分為VIP 6,880元，以及5,880、4,880、4,380、3,880與2,880元等區間。售票方面，Live Nation Taiwan會員可於5月13日上午11點優先購票，全面開賣則於5月14日上午11點於拓元售票系統正式啟售。作為NMIXX首次世界巡迴的重要站點，高雄場不僅象徵團體進軍華語市場的重要一步，也讓南部粉絲終於等到現場演出機會，隨著搶票時間逼近，外界預期將再度掀起一波秒殺熱潮，能否順利入場，成為粉絲近期最關注焦點。活動時間：2026/7/11 (六)活動地點：高雄巨蛋票價：NTD$ 6,880 VIP 套票/5,880/4,880/4,380/3,880/2880售票時間：LIVE NATION會員｜2026/5/13 (三) 11:00全面啟售｜2026/5/14 (四) 11:00售票網站：拓元售票