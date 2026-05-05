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區域版圖：綠營守都會、藍營攻外圍

看好度交叉：中間選民仍未定

新北人支持民進黨比例較高，國民黨次之

年底新北市長選戰升溫，《震傳媒》今（5）日公布最新議題調查，針對國民黨參選人李四川、與民進黨參選人蘇巧慧的對決，詢問新北市民「最希望誰當市長」？結果顯示，39.6%受訪者支持李四川，34.8%支持蘇巧慧，另有25.6%未表態，雙方差距約4.8個百分點。進一步從政黨傾向交叉分析來看，民進黨支持者中有86.0%力挺蘇巧慧，國民黨支持者則有80.7%支持李四川，而民眾黨支持者中，67.3%傾向支持李四川，呈現藍白選民較為集中支持藍營候選人的態勢。在區域分布方面，，包括議員第3選區（新莊）、第4選區（三重蘆洲）與第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）支持度高於全市平均；，包括第6（中和）、第7（永和）、第9（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）、第10（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）及第11（汐止、金山、萬里）選區表現較強。若從人口結構觀察，在支持度部分，蘇巧慧於60至69歲族群及國中以下學歷者中領先，其餘族群則多由李四川占優。李四川在50至59歲，以及專科與研究所以上學歷族群中支持度較高；蘇巧慧則在男性、60至69歲與較低學歷族群中表現相對突出。在看好度方面，42.9%受訪者看好李四川當選，33.1%看好蘇巧慧，另有24.0%未明確表態，顯示李四川在選情評估上略占優勢。至於看好度的交叉分析，73.1%民進黨支持者看好蘇巧慧，81.9%國民黨支持者與74.2%民眾黨支持者則看好李四川。無政黨傾向者，則有25.2%看好李四川、20.2%看好蘇巧慧，雙方看好度接近。區域看好度方面，新莊、三蘆與土樹三鶯地區較看好蘇巧慧，其餘多數區域則偏向看好李四川勝出。其中李四川在板橋、永和、新店及東北角地區，看好度高於全市平均；而蘇巧慧則在新莊、三重蘆洲與土樹三鶯等地區具優勢。在人口結構的看好度分析上，除國中以下學歷族群較看好蘇巧慧外，其餘多數族群皆傾向看好李四川，包括男性、50至59歲，以及專科與研究所以上學歷族群。政黨傾向方面，新北市民支持民進黨比例為33.0%，國民黨為29.3%，民眾黨為9.4%；若以藍綠光譜觀察，泛綠與泛藍比例幾乎持平，分別為34.6%與34.5%，另有25.7%自認為中間選民，顯示選情仍具高度不確定性。本次民調由《震傳媒》委託山水民意研究公司執行，調查時間為2026年4月29日至5月1日，針對設籍新北市、年滿20歲民眾進行電話訪問，共完成1,070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00個百分點。