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▲李連杰（右）去年才在微博上分享和前妻所生的二女兒李苔蜜（左）的互動。（圖／微博@李連杰）

63歲「功夫皇帝」李連杰過去與前妻離婚往事，讓他長年被貼上「拋妻棄子」標籤。外界普遍認為，他當年因拍攝電影與利智相戀，進而向黃秋燕提出離婚，遭罵為愛離開家庭，拋下兩名女兒。近日好友向太在直播時為他發聲，還原當年婚變經過，直言李連杰「不是拋棄，是淨身出戶」，再度掀起討論。1987年李連杰與同門師姐黃秋燕結婚，婚後育有兩名女兒李思與李苔蜜。婚姻維持數年後，雙方在1991年協議離婚。之後李連杰在1999年迎娶1986年亞洲小姐冠軍利智，並再育兩女，展開新家庭生活。關於離婚原因，外界長期流傳李連杰因拍攝電影《龍在天涯》與利智相戀，進而提出離婚，認為他為了愛情不惜拋家棄子。向太在直播中還提到，當年曾有命理人士預言李連杰人生會經歷結婚與離婚，之後才會遇見真愛。向太強調「拋棄」這個指控對李連杰並不公平。她透露李連杰離婚時，將美國房產與車輛全數留給前妻，自己幾乎沒有帶走財產，形同淨身出戶。同時多年來持續負擔兩名女兒生活與教育費用，在經濟與父親責任上沒有缺席。過去曾傳出與前段婚姻所生女兒關係疏離，甚至出現傳言指出「女兒們並不喜歡他」。不過近年李連杰多次公開分享與女兒互動，不僅曬出合照，也偶爾會提及女兒的生活近況，顯示親子關係穩定。