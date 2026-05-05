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「龍潭科學園區擴建計畫」（龍科三期）2022年因居民反對被迫中止，近期再度重啟，也傳出「護國神山」台積電將重返該地，導入次世代埃米級製程。對於該處用電是否供應無虞？台電董事長曾文生今（5）日受訪表示，台電工作義務就是當科技業需要用電時，都會事先協調，「所以只要有園區需要開發，事前一定都跟台電先協調過。」龍科三期在2022年時就展開規劃，但在地方溝通過程時，部分居民組自救會持續抗爭，讓台積電於2023年10月發出放棄聲明，轉向南部投資2奈米廠及1奈米製程。而近期再出現龍科三期敗部復活，竹科管理局昨證實，台積電近期已提出申請建廠，但營運內容以廠商規劃為主，管理局不便說明。台積電則回應，公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠用地，一切以公司對外公告為主。對於當地是否用電量充足，曾文生今日回應，每當科技產業需要用電時，都會需要事先協調，台電也會進行各項電源開發跟電網佈署，強調台電會盡最大的努力來提供這些科技產業發展所要求的用電，但也需要各級政府合作，因為無論是電廠、電網建設都工程相當龐大。