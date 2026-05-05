菲律賓一隻牡丹鸚鵡因遭貓攻擊導致脊椎受傷，失去飛行與行走能力。飼主為了讓牠重新感受飛行，突發奇想利用無人機打造專屬裝置，將牠安置於打洞塑膠容器中升空，成功繞行公園一圈，成功讓愛鳥體驗了回到天空的感覺，影片曝光後立即引發熱議。
鸚鵡遭受意外「癱瘓不能飛」！飼主打造無人機飛行艙載鳥
菲律賓達沃市一名男子馬克（Marc Joseph Colando）飼養的10個月大牡丹鸚鵡「尼蒂亞」（Nitya），在2025年9月遭貓攻擊，背部被咬傷，導致腰椎受損，自此無法正常飛行甚至行走。面對愛鳥重創，馬克不忍牠從此失去自由飛翔的機會，開始思考替代方式，希望讓牠重新體驗飛行的感覺。
經過構想與嘗試，馬克利用無人機製作出一個簡易裝置，將尼蒂亞安置在無人機下方的塑膠容器內，並在容器上打洞確保通風。實際操作時，無人機緩緩升空，帶著尼蒂亞在公園上方繞行一圈。
馬克透露，這個點子是在某天清晨冥想時突然浮現，實際測試後發現效果不錯，而且每次升空時，尼蒂亞看起來都相當放鬆，甚至像是在享受過程。從畫面中可見，尼蒂亞全程表現平穩，沒有明顯驚慌，似乎正在漸漸適應這樣的「飛行方式」。他強調，整個過程都有留意安全，並未對寵物造成傷害。
不過，馬克的做法仍引來專業人士提醒，雖然出發點是為了動物福祉，但使用無人機進行此類活動仍存在風險。獸醫建議，飼主若有類似想法，應先諮詢專業意見，評估動物身體狀況與安全性，避免造成二次傷害。
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菲律賓達沃市一名男子馬克（Marc Joseph Colando）飼養的10個月大牡丹鸚鵡「尼蒂亞」（Nitya），在2025年9月遭貓攻擊，背部被咬傷，導致腰椎受損，自此無法正常飛行甚至行走。面對愛鳥重創，馬克不忍牠從此失去自由飛翔的機會，開始思考替代方式，希望讓牠重新體驗飛行的感覺。
經過構想與嘗試，馬克利用無人機製作出一個簡易裝置，將尼蒂亞安置在無人機下方的塑膠容器內，並在容器上打洞確保通風。實際操作時，無人機緩緩升空，帶著尼蒂亞在公園上方繞行一圈。
不過，馬克的做法仍引來專業人士提醒，雖然出發點是為了動物福祉，但使用無人機進行此類活動仍存在風險。獸醫建議，飼主若有類似想法，應先諮詢專業意見，評估動物身體狀況與安全性，避免造成二次傷害。