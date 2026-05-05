我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊熊（左）和陳為民（右）在最新一集《小姐不熙娣》分享他們各自的奇葩前任故事。（圖／東森綜合台提供）

藝人熊熊（卓毓彤）最近在節目爆料一段堪比八點檔的荒謬情史，她表示曾持備用鑰匙回到男友家收拾物品，開門竟撞見一名陌生女子僅穿著大尺寸T恤、挑釁地趴在男友床上。面對這難堪的場面，渣男前任竟厚顏無恥地解釋，是因為熊熊不接電話，但他習慣抱著她睡，才特地找了一個身形相似的女生回來當抱睡替身。這段超瞎理由讓主持人小S（徐熙娣）當場暴怒，痛批：「這理由真的太爛了！」熊熊近期參與《小姐不熙娣》最新一集「誰說偶像劇不會發生在現實？我的浮誇前任比編劇還扯！」錄影。熊熊在節目中表示，年輕時這段戀情極為卑微，男方控制欲強到吵架就會沒收鑰匙將她趕出門。最令人傻眼的是，男方在抱睡替身事件穿幫後，竟秒變恐怖情人，上演拿刀傷害自己的極端戲碼以求原諒。當時年幼無知的熊熊，竟覺得對方是因為太愛自己才行為失控，因而深受感動宣告復合，荒謬的決定讓全場嘉賓聽完瞬間傻眼。除了熊熊的劈腿驚魂，鬼王陳為民也分享了另一段獵奇經歷。他回憶某任女友對Cosplay有很深的執念，某次回家驚見女友化身《冰雪奇緣》的Elsa等候，他本想進一步親密接觸，竟遭女方冷傲制止，甚至嚴肅質問：「等一下，可以這樣對公主的嗎？」隨後更下令：「下賤的僕人還不跪下！」陳為民苦笑表示，這段戀期後期他完全淪為人肉墊背，每次睡覺前都要跪在床邊供女方踩背上床。極致的角色扮演讓陳為民直喊吃不消，小S卻聽得雙眼發光，調侃他：「你這是撿到寶了耶，多好玩啊。」更多藝人前任奇葩史，將於今（5）日晚間10點，東森綜合32頻道《小姐不熙娣》播出。