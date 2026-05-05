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台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，台北市政府今（5）日新增行程，將在下午4時召開「台北市鼠害防治記者會」，由台北市長蔣萬安率領相關局處首長共同說明。台北市鼠患議題頻傳，環保局被質疑防堵不力，投藥方式也被質疑可能危害環境、導致毛小孩誤食，對此，台北市長蔣萬安今（5）日下午4時將率領相關局處首長共同召開記者會說明。北市鼠患問題不斷，老鼠藥投放方式也備受關注，蔣萬安昨天強調，市府已持續跨局處合作處理，從年初開始都沒有鬆懈，「接下來會擬訂很具體的因應措施」，同時也替第一線基層人員發聲，希望還他們公道。北市府今午發出採訪通知，蔣萬安下午4時將率領環保局長徐世勲、衛生局長黃建華、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平及研考會主委殷瑋，共同召開「台北市鼠害防治記者會」，針對台北市的具體鼠害防治情況進一步說明。