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總統賴清德突破親中國家封鎖，近日低調搭乘史國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）專機成功抵達史瓦帝尼，並於今（5）日搭乘專機，再由札杜莉護送，繞印度洋南方回來台灣。而台灣空軍也直到賴清德專機進入我飛航情報區後，派遣4架F-16V護航伴飛。賴清德訪非3天，如何回台引起關注，外傳其搭乘的A340史國專機早在航班追蹤網站Flightradar24上，成為全球追蹤度前幾高的航班，而由追蹤地圖可知，賴清德專機回程選擇偏南的路線，途經印尼、菲律賓返台，並避開接近中國大陸領空與敏感的南海航線。值得注意的是，外傳賴清德搭乘的專機於4日晚間剛起飛沒多久，就被中國和各大媒體掌握動態，一直到專機飛離菲律賓的飛航情報區後，我國軍才大致掌握其安全可控，並在該機進入台灣的領空後，由空軍派遣4架F-16V戰機升空伴飛，一路護送賴清德降落桃園機場。而賴清德今上午返抵國門，並在致詞時除感謝史瓦帝尼國王、史國政府與全國人民外，也感謝身旁的札杜莉親自陪著數萬公里的航程，他說道：「副總理女士，妳是航空版的《溫馨接送情》的最佳女主角」。