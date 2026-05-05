5月報稅季開始，台股前景看好，不少民眾加入存股族行列，不過隨著存下來的股票越來越多，領到的股息也會逐年增長，如何節稅成為存股族煩惱的問題，存股達人華倫老師就分享，自己2025年股利收入約300萬元，不過他靠「借券」、挑選合適的ETF，報稅時帳面股利收入只有約191萬元。專業會計師也分析存股族選「合併計稅」還是「分開計稅」划算。
股利收入300多萬！報稅帳面僅191萬 他靠2招節稅
存股族越來越多，每到報稅季就會相當苦惱，存股達人華倫老師在臉書粉專分享，2025年他的股利收入約300萬元，但是報稅時帳面的股利收入只有191萬3196元，今年只需要繳納所得稅9798元，主要是靠兩種方式：
1、借券：華倫老師指出，借券人在跟他借股票賣出後，股利所得並不是由他認列，但股息還是會進入他的戶頭。另外，華倫老師也提醒，借券產生的手續費，報稅時一定要將憑單附件上傳，可以少繳一點稅。像是他去年其中一個借券所得是6萬4293元，手續費1萬2608元，在報稅時可以看到「所得資料」下面的「租賃所得」（51K債券租借），但上面只會列出6萬4293元，手續費0元；所以必須自行輸入手續費1萬2608元，再按「修改」鍵。
等綜合所得稅全部申報完成後，再到國稅局官網「上傳附件」的地方，將借券收據拍照上傳即可，有些券商也會提供下載PDF檔，截圖上傳也可以，「本來我需要繳納1萬1千元的所得稅，經過認列借券手續費之後，我只須繳納9千多元，省了2千多元」。
2、挑選適合的ETF：除了借券之外，如果股息收入已經超過100、200萬元以上，可選不配息的ETF，因為這些ETF不配息，因此不用繳稅。加上有些海外ETF，配息大多屬於海外所得，股利收入合併750萬以下免稅，所以從海外ETF領到的配息是不用繳稅的。另外，還有主動式ETF配息來源主要是76W資本利得，不是54C股利所得，所以也不用繳二代健保和綜所稅。
海外證券、債券有免稅額750萬 借券手續費也能折抵
鼎榮聯合會計師事務所合夥會計師張桂愷也指出， 投資國內股票所獲配的股利所得皆會納入個人綜合所得計算稅額 ，但若投資的標的是海外股票，或是註冊在國內但投資標的是海外的ETF，所發放的股利、利息係屬於基本稅額中的海外所得。 當年度海外所得若超過100萬元，納稅義務人即有申報義務 ，114年度基本稅額每人有750萬元的免稅額度，超過免稅額度的部分稅率以20%計稅，再與個人綜合所得應納稅額兩者取高者計稅繳納。
另一種方法就是借券，可把平常存著的台積電、0050，或是債券類型ETF借出，這時候會有兩種收入：一是借券利息收入，這部分屬於租賃所得，而券商手續費可抵稅，但不會自動帶入國稅局報稅系統，投資人可自行進入報稅系統編修借券租賃所得的相關費用，並向券商索取手續費相關證明後上傳即可；第二種收入是借券期間的股利收入，若借券期間有除權息日，現金股息或配股會以「權益補償」的名義還給出借人，這個權益補償屬於「證券交易所得」，目前制度下還是免稅。
合併計稅、分開計稅是什麼？會計師解答
過去政府對股東實行的兩稅合一設算扣抵制度，在2018年正式修法廢除，目前申報股利所得可選擇「合併計稅」與「分開計稅」。
合併計稅：是將股利所得併入個人綜合所得中一起計算，算法是在扣除免稅額及各項扣除額（像是標準扣除額或列舉扣除額，以及特別扣除額）後，再依照對應的課稅級距稅率，計算出當年度應該繳納的所得稅額，接著再計算當年度可扣抵的股利所得（股利所得*8.5%），可扣抵稅額上限為8萬元，換句話說，納稅義務人每人每年股利若超過94萬1176元，則可扣抵稅額還是以8萬元計算。最後將應納稅額減去抵股利所得扣除額，就是今年要自行繳納的稅額。
分開計稅：將當年度的股利所得以28%的稅率，計算股利所得的稅額，再加上綜合所得的應納稅額，得出當年度的總稅額。
至於要選擇「合併計稅」還是「分開計稅」比較划算？張桂愷指出，假設小資族年薪50萬元，5萬元股利，股利採用「合併課稅」，扣除股利抵減稅額後，應納稅額為950元，若採「分開計稅」，則稅額為1萬9400元，因此採用「合併課稅」較划算，如果是年薪50萬，那股利要超過810萬6667元，合併課稅才比較划算；高薪階級只要有股利，就要採用「分開計稅」，以薪資543萬元為例，只要有股利收入，採用分開計稅比較划算，不過所得稅試算扣除額多元，建議申報前還是要先試算。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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存股族越來越多，每到報稅季就會相當苦惱，存股達人華倫老師在臉書粉專分享，2025年他的股利收入約300萬元，但是報稅時帳面的股利收入只有191萬3196元，今年只需要繳納所得稅9798元，主要是靠兩種方式：
1、借券：華倫老師指出，借券人在跟他借股票賣出後，股利所得並不是由他認列，但股息還是會進入他的戶頭。另外，華倫老師也提醒，借券產生的手續費，報稅時一定要將憑單附件上傳，可以少繳一點稅。像是他去年其中一個借券所得是6萬4293元，手續費1萬2608元，在報稅時可以看到「所得資料」下面的「租賃所得」（51K債券租借），但上面只會列出6萬4293元，手續費0元；所以必須自行輸入手續費1萬2608元，再按「修改」鍵。
等綜合所得稅全部申報完成後，再到國稅局官網「上傳附件」的地方，將借券收據拍照上傳即可，有些券商也會提供下載PDF檔，截圖上傳也可以，「本來我需要繳納1萬1千元的所得稅，經過認列借券手續費之後，我只須繳納9千多元，省了2千多元」。
2、挑選適合的ETF：除了借券之外，如果股息收入已經超過100、200萬元以上，可選不配息的ETF，因為這些ETF不配息，因此不用繳稅。加上有些海外ETF，配息大多屬於海外所得，股利收入合併750萬以下免稅，所以從海外ETF領到的配息是不用繳稅的。另外，還有主動式ETF配息來源主要是76W資本利得，不是54C股利所得，所以也不用繳二代健保和綜所稅。
鼎榮聯合會計師事務所合夥會計師張桂愷也指出， 投資國內股票所獲配的股利所得皆會納入個人綜合所得計算稅額 ，但若投資的標的是海外股票，或是註冊在國內但投資標的是海外的ETF，所發放的股利、利息係屬於基本稅額中的海外所得。 當年度海外所得若超過100萬元，納稅義務人即有申報義務 ，114年度基本稅額每人有750萬元的免稅額度，超過免稅額度的部分稅率以20%計稅，再與個人綜合所得應納稅額兩者取高者計稅繳納。
另一種方法就是借券，可把平常存著的台積電、0050，或是債券類型ETF借出，這時候會有兩種收入：一是借券利息收入，這部分屬於租賃所得，而券商手續費可抵稅，但不會自動帶入國稅局報稅系統，投資人可自行進入報稅系統編修借券租賃所得的相關費用，並向券商索取手續費相關證明後上傳即可；第二種收入是借券期間的股利收入，若借券期間有除權息日，現金股息或配股會以「權益補償」的名義還給出借人，這個權益補償屬於「證券交易所得」，目前制度下還是免稅。
過去政府對股東實行的兩稅合一設算扣抵制度，在2018年正式修法廢除，目前申報股利所得可選擇「合併計稅」與「分開計稅」。
合併計稅：是將股利所得併入個人綜合所得中一起計算，算法是在扣除免稅額及各項扣除額（像是標準扣除額或列舉扣除額，以及特別扣除額）後，再依照對應的課稅級距稅率，計算出當年度應該繳納的所得稅額，接著再計算當年度可扣抵的股利所得（股利所得*8.5%），可扣抵稅額上限為8萬元，換句話說，納稅義務人每人每年股利若超過94萬1176元，則可扣抵稅額還是以8萬元計算。最後將應納稅額減去抵股利所得扣除額，就是今年要自行繳納的稅額。
分開計稅：將當年度的股利所得以28%的稅率，計算股利所得的稅額，再加上綜合所得的應納稅額，得出當年度的總稅額。
至於要選擇「合併計稅」還是「分開計稅」比較划算？張桂愷指出，假設小資族年薪50萬元，5萬元股利，股利採用「合併課稅」，扣除股利抵減稅額後，應納稅額為950元，若採「分開計稅」，則稅額為1萬9400元，因此採用「合併課稅」較划算，如果是年薪50萬，那股利要超過810萬6667元，合併課稅才比較划算；高薪階級只要有股利，就要採用「分開計稅」，以薪資543萬元為例，只要有股利收入，採用分開計稅比較划算，不過所得稅試算扣除額多元，建議申報前還是要先試算。
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