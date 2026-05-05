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國民黨彰化縣長人選持續難產，副主席兼秘書長李乾龍昨天稱，這周會有好消息。傳出有意爭取提名的藍委謝衣鳯已遭黨中央剔除，對此，她反問「為什麼黨中央沒有考慮我？」，更批黨中央在立法院黨團沒有尊重民意，在地方黨部也沒有尊重縣民想法，不信任度就會越來越高。謝衣鳯今表示，現在地方基層都非常憂慮，國民黨遲遲沒有提名；而民進黨候選人都已經起跑半年了，大家希望黨中央可以盡速提名，現在地方對初選方式，是否以協調式民調提名較適當的人選？大家對徵召方式以及過去沒有經營地方的人選都有疑慮，是否能盡速以地方選民需求為主？才能夠贏得這一次的勝選。媒體追問，傳出已經被黨中央剔除，甚至黨內有人還在勸進新北市副市長劉和然？謝衣鳯表示，以民調來講，她是現在選民最支持的候選人，「為什麼黨中央沒有考慮我？黨中央這麼做的用意何在？必須也跟民眾說清楚」。現在黨中央在立法院黨團沒有尊重民意、在地方黨部也沒有尊重縣民想法，這樣不信任度會越來越高，唯有黨中央改變自己，才能夠贏得選民對於國民黨的信任。至於李乾龍昨說，這周會有好消息。謝衣鳯說，她並未收到任何來自黨中央的訊息。