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政黨傾向分歧：藍營高度肯定、綠白意見分裂

區域差異浮現 整體「滿意大於不滿意」

政黨版圖：藍綠仍呈五五波

《震傳媒》今（5）日公布最新議題民調，聚焦年底新北市長選戰，調查顯示，國民黨在新北市（含台北縣）執政逾20年，整體施政評價呈現正面，多達59.3%的市民表示滿意，29.1%表示不滿意，顯示長期執政仍具一定民意基礎。從政黨傾向交叉分析來看，國民黨支持者中，有高達92.8%對執政成果表示滿意；民進黨支持者部分，儘管有62.3%表示不滿意，但有30.4%、超過三成民眾表示滿意；而在民眾黨支持者中，則呈現意見分歧，73.6%表示滿意、22.1%不滿意；至於不偏任何政黨者，52.8%表示滿意、20.4%不滿意，顯示中間選民仍偏向肯定市政表現。進一步觀察各議員選區，整體仍是「滿意大於不滿意」，但區域差異明顯。滿意度較高的區域包括淡水、八里、三芝、石門（第1選區）、板橋（第5）、中和（第6）、永和（第7）以及瑞芳、平溪、雙溪、貢寮（第10）。相對而言，新莊（第3）、三重蘆洲（第4）、土城樹林三峽鶯歌（第8）及汐止金山萬里（第11）等地區，不滿意度較全市平均高。在基本資料交叉分析方面，除國中以下學歷族群外，其餘各族群滿意度皆超過五成。其中，50至59歲以及專科、研究所以上學歷族群滿意度較高；而30至49歲與大學學歷族群，不滿意比例相對較高，顯示不同世代與教育背景對市政評價存在落差。調查同時顯示，新北市政黨傾向仍呈現拉鋸，支持民進黨比例為33.0%，國民黨29.3%，民眾黨9.4%；若以藍綠陣營觀察，泛綠34.6%、泛藍34.5%，幾乎持平，另有25.7%自認為中間選民，顯示選情仍充滿不確定性。本次民調由《震傳媒》委託山水民意研究公司執行，調查時間為2026年4月29日至5月1日，對象為設籍新北市、年滿20歲民眾，採用CATI電話訪問方式，共完成1,070份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00個百分點。