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越南流腦疫情嚴峻 非洲主要流行地區

國內新增2例流行性腦脊髓膜炎確定病例，包括南部出生1個月本國籍男嬰，出現食慾不振及哭鬧等症狀，次日因發燒就醫後收住加護病房治療，並經通報檢驗確認感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，目前病況穩定，持續住院治療中；另一例則是中部30多歲本國籍男性，同樣感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，狀況穩定。疾管署主任郭宏偉指出，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計7例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2017年至2025年同期病例數（介於0至6例），近10年（2017年起）統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲（占30.2%），其次為65歲以上（占28.6%），19-24歲則占20.6%，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。疾管署防疫醫師林詠青提到，國內新增2例個案分別為南部1個月大男嬰及中部30多歲本國籍男性。他表示，男嬰為國內近10年年紀最小個案，本身並沒有先天疾病史，出生後入住產後護理之家，4月中開始出現食慾不振及哭鬧等症狀，也有發燒。到了診所就醫，後來又轉診至醫院急診。林詠青說，依據腦脊髓液檢驗結果，醫師診斷感染細菌性腦膜炎，收住院給予抗生素治療，最後檢出奈瑟氏腦膜炎雙球菌，目前住院2週多，生命徵象穩定，尚在住院治療中。林詠青提到，同住家人雖有上呼吸道症狀，但採檢送驗並未檢出腦膜炎雙球菌，產後之家的工作人員及嬰兒並無類似症狀；感染源待查。另一例中部30多歲男性個案同樣沒有潛在病史。林詠青表示，個案在4月下旬有發燒、咳嗽及全身痠痛、下肢疼痛的情況。他說，2天後個案出現胸悶、呼吸困難、心跳加快，至急診就醫，診斷敗血症，收治住院給予抗生素治療後，血液培養有雙球菌，目前住院一週，仍在住院觀察；而密切接觸者也沒有症狀，感染源待釐清。疾管署說明，全球持續有病例發生，非洲為主要流行地區，尤其位於撒哈拉沙漠以南的非洲「流腦帶」（Meningitis Belt），正處於乾季（12月至翌年6月）流行高峰，今年迄今共22國報告6929例疑似病例，以剛果民主共和國、尼日及布吉納法索為多，其中340例死亡；鄰近國家以越南疫情較為嚴峻，通報病例較去年同期增加並已有多起死亡案例；歐美國家包括加拿大、美國及英國等近年疫情亦上升，其中，美國近期病例增加主要為Y群血清型引起，而英國肯特郡則於今年3月發生大規模群聚疫情，此外，中東地區於5月的朝覲大型活動也可能引發另一波的流行。疾管署發言人曾淑慧表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切接觸，如親吻、咳嗽或長時間接觸方可有效傳播，健康者中約5%至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天。主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。曾淑慧提醒，1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。疾管署指出，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；特別是新生兒免疫系統尚未完全發展健全，照顧或接觸新生兒應特別留意呼吸道衛生，有呼吸道症狀者應儘量避免接觸新生兒，如確有必要，應戴口罩並於接觸前正確清洗雙手；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。