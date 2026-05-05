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至少4架美軍運輸機抵達北京

共和黨參議員訪問團先行來到上海和北京

此次川習會意義重大

美國總統川普（Donald Trump）預計於本月14至15日訪問中國，雖然目前美中之間因為伊朗戰爭而關係微妙，川普本週重申自己「將在兩週內去見習主席，我對此表示期待」，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也透露川習會將按計劃舉行，無意延期。根據《星島日報》報導，5月1日至3日間，至少有4架美軍運輸機飛抵北京。雖然北京至今仍未確認川習會將於本月中旬登場，但外界多認為美軍運輸機前來中國就是為了運送川普訪中所需物資。另外白宮也表示，川普此次中國行並不會順道前往北韓，目前沒有安排川普與北韓領導人金正恩進行任何會晤。川普在第一次總統任期間曾3度與金正恩會面，但在如今伊朗戰爭以及美中競爭的地緣政治格局下，川普可能暫時還無瑕抽身顧及朝鮮半島問題。中國外交部長王毅日前與美國國務卿盧比奧通話，兩人談話中定調元首外交是中美外交的核心；與川普關係密切的共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）5月1日率團訪中，先後訪問上海和北京，被視為是川習會前的先行踩點。根據《澎湃新聞》報導，中國人民大學國際關係學院教授刁大明表示，戴恩斯被普遍視為共和黨內推進中美經貿領域溝通的重要人物，立場相對務實，戴恩斯率團訪中有助於繼續穩定兩國關係，為後續的川習會互動營造良好氛圍。刁大明指出，隨戴恩斯同團訪問中國的還包括民主黨議員，顯示出美國兩黨都有與中國溝通交流的意願，傳遞出積極信號。戴恩斯已宣布不再尋求連任，因此無需受制於選舉政治的現實考量，可能擁有更大政治自由來提出他認為符合利益的主張，有機會更加符合雙方經貿合作的現實需求。《彭博》報導指出，由於川習會之前已因伊朗戰爭推遲一次，外界擔憂這可能進一步加劇本已複雜的美中關係。包括兩國之間的經貿問題、伊朗戰爭、台灣問題，都被視為美中關係的主要挑戰，川普與習近平也可能在會談中討論到建立新的雙邊機制以協助管理經濟關係。美國為了迫使德黑蘭當局結束戰爭，對加工伊朗石油的中國煉油企業實施制裁，而北京則要求中國企業不要遵守美方的制裁規定，挑戰美國的制裁體系，這也讓美中關係進一步受到考驗。