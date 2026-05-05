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台中市南屯區近日傳出「螺絲釘刺胎」事件，引發網路熱議。有民眾在社群平台Threads發文指稱，忠勇路一間汽車修配廠疑因不滿車輛違規停放門口，竟以螺絲釘刺破他人輪胎，相關貼文迅速擴散，引發網友議論。對此，轄區臺中市政府警察局第四分局春社派出所出面澄清，經查自今年4月以來，該地點周邊僅接獲2件違規停車通報，並未接獲任何輪胎遭毀損的報案紀錄。警方進一步調查發現，網路流傳的照片其實另有內情。經聯繫該修配廠店長說明，照片中的輪胎為其所有車輛，因長期不滿店門口遭違規停車影響營業，情緒不佳下自行刺破輪胎並拍照，隨後上傳至Instagram抒發心情。未料照片遭他人截圖後重新編寫內容散布，導致外界誤以為是隨機毀損他人財物事件。春社派出所所長謝宗瑋提醒，若蓄意毀損他人財物，已涉及刑事責任，民眾切勿以身試法；同時也呼籲，網路資訊傳播迅速，未經查證的內容不應任意轉傳或加以渲染，以免誤導他人甚至觸法。警方強調，將持續關注相關網路訊息，並針對不實內容加強查證與澄清，以維護社會秩序與公共信任。