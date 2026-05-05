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經濟部去年評估第二核電廠、第三核電廠具備重啟條件，台電也將核二及核三重啟計畫送到核安會審議，並傳出台電將在2028年，也就是總統大選前夕添購核燃料棒。對此，台電董事長曾文生今（5）日澄清，無論是核電重啟、燃料棒裝填及運輸都需要主管機關同意，一向都不是台電單方面決定，更強調燃料棒不像是燃煤、燃氣，台電隨時想買都可以買。對於核電重啟進度，曾文生說，台電除了自主安全檢查之外，還有核電廠原廠的評估，以及核安會要求的再運轉計畫等進度，目前核三廠已經在5月啟動自我安全檢查，將有國外專家協助。至於核二廠進度，他說，最大挑戰是燃料棒目前還在爐心內，必須要等到乾式貯存設施完成後，把使用過後燃料棒退出，才能進行相關安全檢查。對於核電廠原廠西屋公司 （Westinghouse）本月將來台，媒體提問是否可能會在2028年總統大選以前到貨？曾文生表示，所有工作都按照著台電規劃進行，但時程部分一向都不是台電自己單方面就可以決定，因為如果安檢能不能通過都要主管機關來判斷。他補充，西屋公司本來就是核燃料供應者，「核電廠用的燃料不是煤炭或者是天然氣，這種到處現貨市場都買得到的東西」，必須經過製造跟設計規劃，需要一段過程，這些都必須與原廠討論，但燃料棒裝填、運輸都需要主管機關同意，這不是台電自己說我要去買燃料就有燃料，「這不是我們到路邊去加油這麼簡單的事。」