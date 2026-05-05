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黏鼠板直接遭破解！老鼠啃掉邊框鋪路

▲史偉莎衛生管理公司表示，老鼠的繁殖速度極快且警覺性高，只要環境中存在著食物、水源與藏身處，就很容易長期棲息。（圖／Pexles）

該如何防範老鼠入侵？專家傳授 5 大關鍵

▲史偉莎衛生管理公司公布整治老鼠入侵的 5 大重點。（圖／Threads＠lbs_hygiene）

解決老鼠入侵的 5 大重點：

近期台北鼠患議題受到高度關注，許多民眾紛紛開始找尋有效的滅鼠手段，深怕這些不速之客悄悄住進自己家。不過，近日就有民眾分享，先前在辦公室使用黏鼠板滅鼠，結果一段時間後拿出來檢查，竟發現陷阱早已被聰明的老鼠破解，對方甚至直接「鋪路」爽嗑自助餐！超狂手段曝光後引爆萬人震撼，更釣出滅鼠專家現身認證：「老鼠真的做得到！」近期雙北老鼠數量激增，許多民眾在路邊都曾目擊溝鼠逛大街，甚至有人的住家已遭老鼠「借住」，讓人相當困擾。更有民眾在社群平台 Threads 上分享對抗老鼠的真實經歷：「想到去年辦公室突然發現老鼠，放了黏鼠板第一次有抓到；第二次卻看到這個景象，實在難以置信老鼠這麼有智慧，竟然把黏鼠板邊邊的木頭啃下來鋪路，不愧是活了千萬年的大前輩！」畫面曝光後，讓大批網友驚呼連連，紛紛留言朝聖：「難怪小時後阿嬤說要抓老鼠時不能大聲講，他們都聽得懂」、「老鼠還會開餅乾的鐵盒蓋，吃完還會蓋蓋子」、「其實老鼠真的很聰明....這些東西殺不死他們的，而殺不死他們的，必然使他們更強大」、「現在老鼠很聰明，黏鼠板只能騙小老鼠不懂事」。專業除蟲鼠的「史偉莎衛生管理公司」也在留言區現身證實：「溝鼠的智商大約等同於 6 到 8 歲的小孩，所以這種越過陷阱的方式，老鼠還真的是有可能想得到，也做得到！」至於該如何根除老鼠入侵家中的困擾？史偉莎衛生管理公司表示，老鼠的繁殖速度極快且警覺性高，只要環境中存在著食物、水源與藏身處，就很容易長期棲息。許多人以為「看到老鼠才需要處理」，但此時可能已經有 5 到 10 隻甚至更多的老鼠家族入侵室內了。因此，想要有效預防鼠害，關鍵不在於事後的「消滅」，而是從源頭做好環境管理。史偉莎也特別點出食物殘渣與垃圾都是吸引老鼠的主因。建議使用密封容器保存食物，垃圾桶務必加蓋並定期清理。老鼠可從極小的縫隙鑽入室內，包含門縫、牆角、排水孔等潛在通道，都需仔細檢查並確實封堵。雜物堆積處往往會成為老鼠築巢的最佳地點，保持室內空間整潔，可大幅降低鼠患棲息的風險。環境中的漏水或積水會吸引老鼠停留，隨時維持乾燥環境是預防的關鍵之一。若在家中發現鼠糞、異味或活動痕跡，應儘早處理；必要時應尋求專業除蟲鼠公司的協助，避免災情擴大。