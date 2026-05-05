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▲米粒被挖出曾爆出賣假貨爭議，在網路經營服飾品牌多年的她，疑似將中國淘寶貨當成「正韓貨」販售。（圖／米粒IG@honi.88）

▲阿B（如圖）爆紅後，謙虛表示自己只是一般人，沒辦法跟張凌赫還有宋威龍等等大明星相比。（圖／翻攝阿B Threads@bben89）

高雄一間紅心粉圓店，因老闆娘外甥阿B長相神似中國男神張凌赫，不僅影片在社群上掀起討論，更吸引許多媒體前去採訪。不過，阿B早已是人夫且有小孩，老婆隨後也被起底是網紅「Honique 米粒」，在IG上有著8.2萬人追蹤，有網友發現米粒過去曾爆出「賣假貨爭議」，將中國淘寶貨當作「正韓貨」販售，事後她發文道歉並開放消費者全額退款，如今因老公爆紅讓這段往事再度成為話題。阿B有著帥氣外型，因長相激似《逐玉》男主角張凌赫爆紅，吸引不少女性關注。然而，阿B早已是人夫，透露老婆以前也是店裡的客人，隨後阿B老婆被起底是IG擁有8.2萬人追蹤的網紅「Honique 米粒」，在社群上小有名氣。然而，米粒也被挖出過去曾爆出賣假貨爭議，在網路經營服飾品牌多年的她，疑似將中國淘寶貨當成「正韓貨」販售，導致消費者誤以為所買的商品皆為韓國製造，以韓貨價格購入中國貨。事後，米粒發文道歉，坦言怕挑貨沒辦法挑到完整的搭配，或是找不到CP值高的商品，所以都會在出國連線前先在台灣或淘寶挑選5-10款商品，「由於台灣廠商領標寫著韓國製，所以心存僥倖告訴大家是韓國商品。」而米粒當下整理出這幾年非韓國製造的商品約150款，表示若顧客曾買過從台灣或中國訂的商品，只要有疑慮想退款，她都會誠實表達並以最快速度全額退款，以表達歉意。如今因老公爆紅，再度喚起網友們的記憶，表示：「對於詐騙的人不支持也不喜歡」、「原來是她，想說好眼熟喔」、「昨天看到新聞時就想說之前的事一定會被爆出來。」但也有網友留言緩頰：「人都會犯錯的時候，他們也有受到影響和懲罰了，也誠心解決事情和悔改了」、「人家都賠錢反省了，一碼歸一碼，大家不需要這樣」、「老婆很美！天下沒有完美無過失的人，留點口德吧。」此外，對於自己突然爆紅，阿B謙虛表示：