女星林逸欣爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘對抗攝護腺癌5年，上個月18日安詳離世，享壽73歲，林逸欣今（5）日到戶政事務所辦理父親的死亡登記（即除戶），秀出家父被剪掉一角的身分證，感性地說：「幫爸爸辦理登出，等新的裝備準備好再登入吧！」
林逸欣幫爸爸辦除戶 缺一角身分證惹鼻酸
稍早，林逸欣在IG限時動態上傳人在戶政事務所的照片，可見她帶了戶口名簿、父親林春銘的雙證件，其中手中拿著的身分證已經被戶政人員剪掉一角而作廢，林逸欣寫下：「幫爸爸辦理登出，等新的裝備準備好再登入吧！平安，必勝！」帶有溫度的文字讓人看了忍不住鼻酸。
林逸欣長文感謝各界慰問 帶著爸爸的愛生活
日前，林逸欣發文感謝各界對父親的致意和對其家屬的慰問，「謝謝你們用文字、用回憶、用祝福，溫柔地陪伴著我們。我想，你們一定都是爸爸派來安慰我的天使吧！」她謝謝大家記得父親的好，對家人來說是一份很珍貴的安慰。
林逸欣也要大家不要太過悲傷，也不用擔心她，因為爸爸將她養育成一個無憂無慮、快樂又勇敢的小女孩，一定不希望自己的離開，變成她餘生悲傷的理由。「所以我會好好的，不是因為不想念，而是因為太想念了，所以更要把爸爸給我的愛與包容，好好地活成生命的一部分。」
最後，林逸欣表示：「我會繼續前進、繼續微笑，繼續在人生裡遇見美好的事，等到下次重逢的時候，就像小時候放學爸爸來接我那樣，再跟他好好分享這一路上的所有故事。」
資料來源：林逸欣 Shara IG
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稍早，林逸欣在IG限時動態上傳人在戶政事務所的照片，可見她帶了戶口名簿、父親林春銘的雙證件，其中手中拿著的身分證已經被戶政人員剪掉一角而作廢，林逸欣寫下：「幫爸爸辦理登出，等新的裝備準備好再登入吧！平安，必勝！」帶有溫度的文字讓人看了忍不住鼻酸。
日前，林逸欣發文感謝各界對父親的致意和對其家屬的慰問，「謝謝你們用文字、用回憶、用祝福，溫柔地陪伴著我們。我想，你們一定都是爸爸派來安慰我的天使吧！」她謝謝大家記得父親的好，對家人來說是一份很珍貴的安慰。
林逸欣也要大家不要太過悲傷，也不用擔心她，因為爸爸將她養育成一個無憂無慮、快樂又勇敢的小女孩，一定不希望自己的離開，變成她餘生悲傷的理由。「所以我會好好的，不是因為不想念，而是因為太想念了，所以更要把爸爸給我的愛與包容，好好地活成生命的一部分。」
最後，林逸欣表示：「我會繼續前進、繼續微笑，繼續在人生裡遇見美好的事，等到下次重逢的時候，就像小時候放學爸爸來接我那樣，再跟他好好分享這一路上的所有故事。」