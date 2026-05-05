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▲中間淳太將於7月來台灣辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）旗下人氣團體WEST.成員中間淳太，今（5）日宣布7月12日在Clapper Studio（台北三創）舉辦見面會「黃・fan・fun Meeting - Junta & 愛TAIWAN - in Taipei」，本次演出為全座席3200元，另外推出2000元的VIP PASS讓粉絲抽選，福利包括明信片、雙人合照拍立得及周邊商品優先購買通道等；門票將於5月11日至5月13日開放實名制抽選，並於5月15日中午12點公布結果，有興趣的粉絲千萬別忘記在指定時間登入遠大售票系統登記！中間淳太見面會為全座席3200元，門票採實名登記抽選方式販售，登記抽選時間為2026年5月11日下午1點至5月13日下午1點，抽選結果將於5月15日（五）12:00公布，若有剩餘票券將預計於5月21日（四）12:00開賣。不僅如此，順利購入門票的粉絲可以參加2000元的VIP PASS抽選，特典有肖像明信片、雙人合照拍立得及周邊商品優先購買通道等精彩福利，VIP PASS將另擇時間開放登記抽選，更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群。中間淳太以開朗知性的形象與自然親和的魅力深受喜愛，不僅在團體中展現穩定表現，也活躍於綜藝、資訊與益智節目等多元領域，擁有台灣血統並精通中文的他，從去年5月起擔任臺北市觀光大使，與台灣粉絲之間有著特別深厚的連結，每次來台皆引發熱烈話題。中間淳太目前正以第12張專輯《唯一無二》展開「WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二」全國巡演，此次台北見面會也被視為巡演期間的重要海外交流活動之一，此次見面會預計透過談話、遊戲及多樣互動環節，讓現場粉絲能更貼近感受他的魅力與真誠。他也期待與粉絲近距離相聚，親自傳遞最真摯的心意。2026年7月12日（日）17:00開場 / 18:00開演Clapper Studio全座席 NT$ 3,200 / 身心障礙優惠席 NT$ 1,6002026年5月11日（一）13:00～2026年5月13日（三）13:002026年5月21日（四）中午12:00大鴻藝術BIG ARTSTARTO ENTERTAINMENT