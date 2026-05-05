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▲LeeZu驟逝的消息來得突然，讓粉絲震驚不已。（圖／YT@방랑백수）

韓國知名作曲家兼歌手LeeZu（本名李準英）被證實已於昨（4）日離世，享年42歲。消息由好友、同為作曲家的XeoN親自證實，一句「已獨自踏上遠方的旅程」，而她在上月底才在YouTube頻道發布名為〈再見〉的歌曲，並留下：「謝謝大家，也很抱歉」的訊息，如今看來竟是在和世界告別，讓不少粉絲難以接受。LeeZu曾以P’sycho-Remi、DEVA等多個名稱活動，長期投入遊戲音樂創作，並參與《DJMAX Technika 旋風2》等作品製作，憑藉獨特旋律風格累積大批支持者。對許多玩家而言，她的音樂作品就彷彿是承載了青春回憶與情感連結。LeeZu上個月25日在個人YouTube頻道上傳一支音樂影片，標題直接命名為〈再見〉。影片中以作品形式向身邊的人傳達心意，在歌詞欄目的最後留下一行字，寫著：「致所有人，謝謝，還有對不起」的訊息，如今回頭看更顯沉重。昨（4）日LeeZu的好友XeoN透過社群發布訃聞，證實LeeZu已經離世的噩耗，並表示希望大家記住LeeZu留下的音樂，同時也請求外界給予追悼與溫暖，不要讓這段旅程顯得孤單。突如其來的消息讓許多合作過的音樂人與粉絲都陷入悲痛。死訊曝光後，網路上湧入大量悼念留言，不少人表示「音樂陪伴整個學生時期」、「無法相信再也聽不到新作品」。LeeZu以旋律構築的世界仍留在無數人心中，如今離開人世，也讓那些熟悉的節奏成為永遠的回憶。