我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LeeZu好友證實她離世消息。（圖／翻攝自X）

好友證實LeeZu死訊 一句話惹網崩潰

▲好友透過社群證實LeeZu死訊。（圖／翻攝自X）

《DJMAX》經典推手 陪伴玩家青春歲月

韓國音樂圈傳出令人震驚的消息，知名遊戲音樂作曲家LeeZu（本名：李準英）於昨（4）日驚傳離世，享年42歲，消息曝光後迅速在網路上引發熱議，不少玩家與樂迷紛紛表達不捨，直言他的作品陪伴了整個青春歲月。而LeeZu生前最後一篇貼文才公開道歉，感謝粉絲陪伴，如今卻突然傳出死訊，讓不少粉絲都十分唏噓。知名遊戲作曲家LeeZu生前才公開感謝粉絲並向粉絲道歉，未料昨日卻傳出死訊，死訊由其好友、同為作曲家的XeoN親自證實，他以「他已獨自踏上遠方的旅程」簡短發文，語氣低調卻充滿哀傷，這段話一出，立刻引發大批粉絲情緒潰堤，留言區湧入悼念聲浪。更令人鼻酸的是，LeeZu生前不久才在社群平台留下「謝謝大家，很抱歉」的訊息，如今再被翻出，讓不少人感到心碎與遺憾，許多粉絲表示，當時未能察覺異狀，如今回想更添難過。LeeZu長期參與音樂節奏遊戲《DJMAX》系列創作，以鮮明旋律與節奏感強烈的作品，深受玩家喜愛，她的音樂不僅是遊戲的一部分，更成為許多人學生時期的重要記憶，影響力橫跨多個世代。隨著消息擴散，全球玩家紛紛在社群平台留言悼念，表示「她的歌陪我長大」、「謝謝留下這麼多作品」，儘管人已離世，但LeeZu的音樂仍將持續流傳，成為無數人心中無法取代的回憶。