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新黨台北市議員侯漢廷日前舉辦《以中華之名》新書發表會，現場政壇大咖雲集，包括國民黨主席鄭麗文、國民黨前主席洪秀柱、民眾黨前主席柯文哲等人到場力挺，而柯文哲還當著新黨主席吳成典的面自爆，曾多次邀請侯漢廷加入民眾黨，卻都遭到婉拒。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元狠酸，民眾黨果然也是支持中共併吞台灣，「真不愧是兩岸一家親」。值得關注的是，民眾黨近期接連爆出退黨潮，多名重要幹部與地方政治人物相繼離開，包括前發言人李有宜、南投縣議員簡千翔、創黨元老朱蕙蓉、里長蔡志堅以及台中市議員參選人陳諭韋等人，陸續出走「跳船」。此外，曾任雲林縣黨部主委的林淑芬、林靖冠也相繼請辭，其中林靖冠更帶走上百名支持者，並轉投民進黨，對白營基層造成衝擊。除人事動盪外，另一方面民眾黨高層也面臨司法風波，前後任黨主席柯文哲與黃國昌相繼捲入爭議，使黨內情勢更顯不穩。在此背景下，不僅柯妻陳佩琪透露，先生曾邀請新黨戰將侯漢廷加入民眾黨，就連柯文哲本人也親口認了這件事，外界解讀為拓展版圖的策略之一。對於相關發展，葉耀元直言不諱地痛批：「新黨支持中國併吞台灣，陳佩琪建議柯文哲找侯漢廷入黨，所以民眾黨果然也是支持中共併吞台灣啊，真不愧是兩岸一家親。對了，現在民眾黨的黨主席好像是黃國昌，而不是柯文哲呢，呵呵。」