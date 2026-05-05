美國德州執法部門近期破獲一起禮物卡詐騙案件，逮獲3名台灣嫌犯，3人被控在休士頓至奧斯汀一帶搜刮萬張禮品卡，並將卡上的安全塗層銀漆刮除，將序號記錄下來，再重新上漆包裝放回，使得購買這些禮品卡的民眾啟用卡片後，卡片資金隨即被盜領。3名臺人的長相也被公布，值得注意的是，其中一名嫌犯身穿「豐德宮」短T，格外引人關注。

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根據美國廣播公司（ABC）德州奧斯汀分台KVUE報導，德州許可與監管部（Texas Department of Licensing and Regulation，TDLR）表示，近日在德州中部有三人被逮捕，他們被控涉及一項從禮品卡竄改案件。

德州許可與監管部指出，調查人員接獲一間嫌犯犯案地點零售商通報可疑活動，一名店員表示，他看到一名男子在禮品卡展示區附近徘徊，檢查展示架後發現了15張被竄改的禮品卡。調查人員辨識出一輛與嫌犯相關的租賃車輛，並成功追蹤他們在休士頓與奧斯汀一帶移動。

德州許可與監管部提到，這是一夥犯罪集團，嫌犯持台灣護照進入美國，在奧斯汀租車，並在休士頓建立行動據點。在五天期間內，嫌犯每天造訪超過20個販售禮品卡的地點。

德州許可與監管部敘述嫌犯犯案手法，採用了四個步驟。首先，他們會從商店展示架上取走大量禮品卡。接著在飯店或住處內撕開並刮除安全塗層，以記錄啟用碼與序號，之後再重新包裝，使卡片看起來完好無缺。然後，他們會將這些被竄改的卡片放回店內貨架。當顧客在收銀台購買並啟用卡片後，嫌犯便能盜領卡內資金。根據查獲禮品卡近1.2萬張，總價值推估高達570萬美元（約新台幣1.8億元）。

三人的護照姓名也被當地執法部門公開，Yi-Hsun Wu、以及一對林姓兄妹Hsai Lin、Houjie Lin；這三名嫌犯被認為與一個跨國組織犯罪集團有關。三人皆面臨加重從事組織犯罪活動的一級重罪指控，依據德州法律，該加重罪名的最低刑期為15年有期徒刑。

值得注意的是，三人長相也被德州當局公開，可看到其中一名女嫌，身上穿著一件「豐德宮」短袖T恤，「五年千歲 天上聖母」等字全露出；經查可發現，台灣只有一間豐德宮，位於雲林水林鄉。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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