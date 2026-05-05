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美國總統川普（Donald Trump）本週一表示，「我將在兩週後去見習主席，我很期待這次會面」，川普也不忘強調美國在AI領域處於領先地位，並稱這次中國訪問非常重要。根據《路透社》報導，川普在白宮的小型企業高峰會上發表演說，暢談美國的AI投資，同時川普也提到自己對中國行的期待，並稱自己將當面告訴習近平「美國在AI領域領先中國」，但川普也補充說「我們有著很友善的競爭關係」，此時正值美國與中國努力應對彼此經貿和技術方面的緊張局勢。川普之前曾質疑北京是否在伊朗戰爭中幫助伊朗，他聲稱美國海軍截獲了一艘船上載有運往伊朗的「禮物」，但沒有提供更多細節。美國一直向中國以及其他依賴石油進口的經濟體施壓，要求各國協助重新開放荷姆茲海峽，但北京以及美國的盟友都拒絕了這些呼籲。美國財政部長貝森特本週再次敦促中國加入美國護送船隻通過荷姆茲海峽的行動，「讓我們看看他們能否發揮外交作用，促使伊朗開放海峽」，貝森特表示。