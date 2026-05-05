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美國總統川普（Donald Trump）4日出席一場峰會時，在演說中再度提及台灣，抱怨台灣從美國手上奪走晶片製造業，不過靠著他的關稅措施才讓這項工業重新返回美國。川普4日出席白宮一場小型企業峰會，向數百名小型企業主發表了演說，在長達約一個小時的演說中，稱美國的小型企業是「美國經濟的命脈」，並且多次吹捧關稅措施，讓美國重回製造業中心。川普表示：「我以前常聽歐巴馬說，製造業永遠回不來了；但事實上，如果你能把製造業找回來，它就是世界上規模最大的產業。我們曾經是全世界的製造業之都，但後來這一切都被奪走了。產業外移了，晶片製造轉移去了台灣。」他直言，「其實他們（執政者）只要說：『如果你把產品賣回美國，我們就會課徵100％關稅！』那就沒有人會離開了。」川普也提到了晶片大廠英特爾（Intel），指其是世界最大的公司，卻因為「糟糕的政治手段」而衰落，「過去沒有一位總統保護過這個產業。所以突然之間，台灣出現了一個的企業霸主，但他們回來了。最大的公司都回來我們國家了。因為他們知道關稅會議持續的調升。看到過去發生的事令人難過，但我很高興能說，我們正在把它帶回來。」川普更透露，過去11個月，各國企業投資美國的金額已經高達18兆美元。