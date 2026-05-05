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▲潘慧如（如圖）本身是愛狗人士，本身也經營寵物旅館，對如何照料毛小孩，很有心得。（圖／翻攝自潘慧如臉書）

雙北市近期鼠患議題延燒，不僅引發政壇攻防，更讓廣大毛爸媽陷入焦慮。隨著北市府宣布累積投放的滅鼠藥量已逾萬公斤，女星潘慧如身為資深愛狗人士，今（5）日特別透過臉書發出緊急提醒，呼籲飼主在非常時期帶毛孩出門散步務必提高警覺，並提出兩點的預防之道，一是絕對不撿彩色顆粒、二是確實幫毛小孩清潔和擦拭，避免心愛寵物遭受滅鼠藥中毒的威脅。潘慧如本身是愛犬人士，自己也開寵物旅館，她指出，由於政府近期大量投放滅鼠藥，飼主帶孩子出門散步時應避開路邊、公園、草叢或花圃。她特別強調，若在環境中看到綠色、紅色或各種顏色的不明顆粒／塊狀物，絕對要提高警覺，避免毛孩好奇靠近、舔食甚至是誤吞，「這些可能是投放的毒餌，對毛孩健康有巨大風險。」為了防止毛孩在散步時吸塵器式亂舔，不少飼主近期紛紛讓狗狗戴上防舔頭罩或嘴套。潘慧如對此表示肯定，但也專業地提醒，挑選這類產品時務必注意呼吸順暢度。她表示，若是較為包覆型的類嘴套款式，必須確認不會影響狗狗的散熱與喘氣，以免在逐漸炎熱的天氣下造成毛孩中暑或呼吸困難。除了在外的預防，潘慧如也建議飼主在回家後的清潔上要更細心。她整理出回家必做清單，首先是澈底清潔，散步後一定要幫毛孩擦腳或洗腳。第二是加強重點部位擦拭，尤其特別加強口鼻周邊與腹部毛髮的清潔。 透過這兩道程序，能有效降低殘留藥劑或污染物被毛孩舔食進體內的風險。面對鼠患防治引發的環境議題，潘慧如表示，這段時間大家一起多一分注意，就是替毛孩多守住一分安全。