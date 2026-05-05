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雙北鼠患人心惶惶，有不少民眾在白天目擊老鼠出沒。而疾管署今（5）日召開記者會，提醒民眾要留意環境清潔。疾管署發言人曾淑慧說，過去10年來的個案總計45例，而2022至今同期皆相當，因此目前並沒有要成立中央疫情指揮中心，會持續監測，視實務需求考量。曾淑慧今日表示，對於殺鼠藥避免漢他病毒感染，主要機制是可影響凝血因子的生成，容易導致老鼠出血不止，造成死亡。至於老鼠有抗藥性是否會影響漢他病毒傳播，若身沒有被藥物殺死、身上帶有病毒，還是可能會再感染人類。曾淑慧表示，10年來總共個案約45例，過去5年來同期都是2例。她說，目前持續監測中，尚未要成立中央疫情指揮中心。疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」「三不」原則是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以市售漂白水1:9稀釋後（即1份市售漂白水加9份清水稀釋）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用5分鐘，再行清理。