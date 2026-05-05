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美軍C-17運輸機一連3天降落北京，標誌本月美中元首會晤「川習會」已基本敲定，有港媒分析認為，「川習會」三大核心議題應該會圍繞在「台灣、經貿、伊朗」。根據《星島日報》報導，川普預計於14日對中國展開2天的訪問，從5月1日起，北京首都機場一連3天都有美軍C-17運輸機降落，總數至少4架，而按照慣例，美國總統到訪前，C-17通常會載運專車、安保車輛等各式物資先行抵達，意味著川普訪中的前置作業已在具體進行。報導提到，「川習會」3大核心議題-台灣、經貿、伊朗當中，台灣議題位列首位，這是北京的底線，中國外長王毅跟美國國務卿盧比歐通話時，也明確指出台灣問題是2國關係的最大風險點，呼籲美方信守承諾；中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特視訊通話時，也針對近期美對中國經貿限制措施表達嚴正關切，所以，有理由相信，經貿仍會是「川習會」的焦點之一。至於伊朗議題，因為涉及全球能源安全，適逢本月1日中國正式接任聯合國安理會輪值主席，如果當川普到訪時，荷姆茲海峽仍然處於關閉狀態，那這個問題也必將成為川習會的重要議題，以顯示中國的高度重視。不過，分析也提醒，川普這次訪問時間畢竟不長，只有約36小時，象徵性意義大於實質，應該很難在上述3大議題達成突破性共識，川普跑這一趟，更偏向高層溝通，釋放穩定中美關係的信號，至於具體爭議要怎麼辦，仍留待後續層級透過談判慢慢磨合。