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監察院今（5）日公布最新一期廉政專刊，揭露多名縣市首長的財產申報情況，其中桃園市長張善政資產明顯成長，存款大增近千萬元，整體身家含股票、債券等，突破億元門檻，但黃金持有量則大幅減少；至於新北市長侯友宜的財產狀況，存款較上回申報增加約500萬元，而2人皆無債務。根據監察院公布資料，2位市長申報時間點為去年11月1日。張善政與配偶名下持有5筆土地、1筆建物，分布於花蓮、新北及彰化等地，且無汽車、現金及債務變動；另有多達73筆土地與77筆建物交付信託，並於今年1月新增新北永和區3筆土地、1筆建物交付信託。資產方面，張善政存款達4357萬餘元，較上次增加近998萬元；股票與債券也同步成長，分別達約5396萬與1200萬元，並新增1筆68萬元的基金，與小額投資麥波特愛富瑪股份有限公司10萬元。不過，其黃金持有量由4300公克降至1700公克，減少約532萬元，現存價值約688萬。其名下珠寶、字畫等有價資產合計約952萬元。至於侯友宜的財產細節，其與配偶共同持有3筆土地與3筆建物，分布於台北、新北及嘉義等地，資產配置與前次申報相同，亦無債務與汽車變動，並將部分不動產交付信託。財務數據顯示，侯友宜存款提升至4490萬餘元，較前次增加約500萬元，並新增一筆價值約409萬元的債券資產；其餘如珠寶、古董、字畫等財產則變動不大。