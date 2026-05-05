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台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，國民黨立委王鴻薇直言，數據顯示北市鼠案已大減65%，綠營更被抓包多起造假，真相逐漸現形，「這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的『大罷免選舉模式』，下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。」王鴻薇昨（4）日在臉書發文指出，民進黨操作老鼠議題已經一週多，真相也逐漸現形，她拿出數據打臉稱，北市老鼠案件數早就大幅下降，2月258件、3月90件下降約65%，4月份至23日49件，死亡通報比例提升1.8倍。王鴻薇痛批，民進黨為了打這些議題無所不用其極，柯建銘的助理發「高雄」老鼠的照片，也有側翼發屏東果菜市場老鼠的影片，惡意造假要影射台北市，都造假被抓包。王鴻薇直指，更是少不了民進黨議員「設局」，稱上月30日上午民進黨台北市議員林亮君透過助理主動要求環保局處理線型公園的老鼠問題，而環保局在收到訊息後去投藥，在林辦都知情情況下，「當天晚上林亮君就在臉書上痛批市府在雙連站線形公園投放老鼠藥」，整起事件根本就是她自導自演。王鴻薇狠酸，可能眼看老鼠案件數持續下降，為了洗老鼠案數量，民進黨側翼自己搞出一個「通報系統」，卻漏洞百出，拿2年前的舊老鼠照片、沒照片留言、甚至就連《料理鼠王》的玩偶都能審核通過，原來是「人造鼠」平台。而且回報榜上第一名（目前第二），還被抓包疑似是基隆罷團成員，「怎麼剛好老鼠都是一個基隆罷團成員看到？」王鴻薇怒轟，「這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的『大罷免選舉模式』，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打！」