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兒童新樂園母親節優惠！媽媽連續 23 天免費入園

兒童新樂園「媽媽免費入園」活動內容

▲兒童新樂園從5 月 9 日至 5 月 31 日，連續 23 天讓媽媽免費入園。（圖／北捷公司）

母親節當天再加碼！媽媽收孩子祝福順便拿小禮物

▲兒童新樂園貼心推出母親節優惠，用實際行動向媽媽表達最真摯的感謝與愛意。（圖／記者張志浩攝）

媽媽們辛苦了！5 月 10 日就是一年一度的母親節，許多民眾都打算趁著週末帶著媽媽出門走走散心。對此，台北兒童新樂園特別推出「母親節孝親月」主題活動，從 5 月 9 日起一連 23 天，讓具備媽媽身分的遊客免費入園，母親節當天還有限量 520 份的小禮物發送，邀請全家人一起讓媽媽度過一個最開心的專屬節日。台北捷運公司今（5）日表示，兒童新樂園將於 5 月 9 日起推出「母親節孝親月」主題活動，結合實質優惠與情感互動，規劃了「媽媽免費入園」及「寫卡片送好禮」雙重方案，邀請民眾在遊園的同時，用實際行動向媽媽表達最真摯的感謝與愛意。5 月 9 日至 5 月 31 日止，連續 23 天。凡具備「媽媽」身分之遊客，皆可享免收 30 元門票的免費入園優惠（園內各項遊樂設施則依規定另行收費）。兒童新樂園表示，希望透過實質的票價回饋，讓平日辛勞付出的媽媽們，能在這個專屬的孝親月中放鬆心情，與家人共度輕鬆愉快的親子時光。除了長達 23 天的入園優惠，園方也補充，在 5 月 10 日母親節當天，園區特別加碼推出專屬的「寫卡片送好禮」互動活動，讓孩子們能大聲說出對媽媽的愛：5 月 10 日早上 10 點至下午 5 點。民眾只要寫下對媽媽的祝福內容，將填寫完成的廣播小卡交回「遊客服務中心」，並完成追蹤兒童新樂園官方臉書粉絲專頁及按讚指定貼文，即可兌換精美小禮一份。活動禮物限量 520 份，象徵著「我愛妳（520）」的溫馨寓意。每人限領 1 份，送完為止。