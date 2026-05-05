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母親節將至，對偏鄉、弱勢及資源相對不足的家庭來說，能在母親節收到一份糕點或一頓餐食，將是一份不易取得的節日心意。蝦皮公益百元捐本月推出「母親節糕點送愛」行動，串聯財團法人桃園市真善美社會福利基金會、財團法人中華民國唐氏症基金會、財團法人喜憨兒社會福利基金會及社團法人高雄市社福慈善總會，邀請民眾透過蝦皮公益平台，以百元起參與糕點捐款，讓母親節祝福從個人送禮延伸成公益行動。隨著國人公益參與持續增加，透明、合法且流程清楚的捐款機制也愈來愈受到重視。根據衛生福利部今年3月30日公布的114年公益勸募統計，全年實募金額突破123億元，年增近3成，反映台灣對於公益參與意願持續提升，蝦皮公益年度捐款成長也超過5成，顯示數位捐款影響力擴大。延續此趨勢，蝦皮公益在母親節前夕，發起「母親節糕點送愛」百元捐行動，協助公益團體提升數位募款效率，且於蝦皮平台與公益團體合作的募款皆免除成交手續費，讓更多資源能更直接回到第一線服務與受助對象身上。蝦皮公益「母親節糕點送愛」除了將蛋糕或餐食送到有需要的家庭手中，也結合公益服務體系的支持。例如財團法人中華民國唐氏症基金會推出的「2026母親節送愛禮盒」募集，邀請民眾認購「愛不囉嗦」日式牛奶年輪蛋糕禮盒，轉贈至全台唐氏症者、心智障礙者及清寒弱勢家庭，除讓受助家庭獲得節日支持外，也支持庇護商店與身心障礙者就業自立。財團法人喜憨兒社會福利基金會則推出「送愛到部落 偏鄉母親節蛋糕募集」計畫，一份母親節蛋糕，可協助喜憨兒在庇護工場中累積工作訓練，並送至偏鄉家庭。此外，財團法人真善美社會福利基金會「送愛蛋糕母親節公益專案」，在為受助家庭帶來節日陪伴的同時，也讓更多民眾透過認購行動，看見心智障礙家庭在長期照顧歷程中的真實處境。社團法人高雄市社福慈善總會則推出「母親節送暖，愛心餐食募集」，將蛋糕、披薩與飲品組合送至高雄市弱勢家庭。對部分弱勢家庭與照顧者而言，母親節期間仍可能面臨照顧與經濟壓力，該計畫則透過餐食募集，提供節慶期間的物資支持。蝦皮購物表示，母親節不僅是向家人表達感謝的日子，也是一個讓更多需要被記得的人感受到節日溫度的時刻。透過公益百元捐平台，將母親節心意轉化為對公益團體長期運作的支持，讓參與者的每一次捐款認購，都不只是送出一份餐點，更成為實際推動改變的一份力量。