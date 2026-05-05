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新北「藍白合」拍板定案，確定由國民黨參選人李四川出線，然而，副手人選議題也提前浮上檯面。根據《震傳媒》最新公布民調顯示，若李四川邀請民眾黨主席黃國昌搭檔參選，恐怕為選情帶來反效果。對此，李四川則回應強調：「現在去談位子，說實在的，對他來說太Low了！」《震傳媒》民調指出，李四川若找黃國昌擔任副手，新北市民有39.4%認為將對選情造成「減分」，比例逼近4成；認為「加分」者為23.5%，另有22.5%認為「沒有影響」。整體觀察顯示，負面觀感略高於正面評價，副手搭配的政治效應呈現分歧。若進一步依政黨傾向進行交叉分析，結果更顯兩極化。民進黨支持者中，高達68.9%認為此一搭配將帶來減分效果；國民黨支持者則意見分散，其中35.7%認為加分、27.6%認為減分；至於民眾黨支持者，則有70.1%認為加分，僅12.6%認為減分，顯示支持者立場高度受政黨認同影響。在教育程度的交叉分析方面，數據顯示，教育程度越高者，對此組合抱持「加分」看法的比例也隨之上升。特別是在20至39歲、專科以上學歷的男性族群中，支持李四川找黃國昌擔任副手，呈現出與整體民意略有差異的趨勢。面對相關民調結果，李四川今（5）日下午受訪時態度低調，並未正面回應副手人選問題。他重申，自己先前已多次表達，黃國昌身為現任黨主席，選戰期間勢必投入全台輔選工作，「我也講過他是我最好的戰友」，並強調此刻討論職位分配並不適當，「現在去談位子，說實在對他來說太Low了」。本次民調由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查期間為2026年4月29日至5月1日，對象為設籍新北市、年滿20歲之民眾，採用CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。最終成功完訪樣本數為1,070人，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3.00個百分點。