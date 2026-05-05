我是廣告 請繼續往下閱讀

中國湖南瀏陽煙火工廠昨發生爆炸事件，至今(5日)統計已導致26死61傷，中國官媒央視公布最新現場畫面，可看到景象怵目驚心，幾乎沒有任何建築物存留。根據央視與中新社等媒體報導，這起爆炸事件發生於4日下午4時40分，湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，當地村民稱，聽到一聲巨響後跑出來看，就看到了蘑菇雲。敘述爆炸發生當下整棟房屋都在搖晃，門窗玻璃也被震碎。由於事發廠區兩處黑火藥倉庫有高危風險，現場救援指揮部劃定了1公里核心救援區和3公里管控區。將危險區域群眾撤離到安全地帶。由空拍畫面可見，現場狀況相當慘烈，爆炸地點及周遭幾乎沒有任何一棟建築物完整存在，形成大範圍廢墟景象，且至今日仍偶有零星爆炸聲及濃煙竄出。中媒報導指，爆炸點約500公尺範圍內的房屋門窗玻璃都被震碎。長沙市政府今天中午表示，事故發生後，已調動消防、應急、公安、等多部門共1500餘人展開救援與醫療工作，目前已基本完成現場搜救；依法對涉事企業負責人採取控制措施，宣稱即時監測空氣和水質後，環境指標正常。中媒報導指出，公開資料顯示，此次發生爆炸的瀏陽市華盛煙火製造燃放有限公司，該廠成立於2000年，是當地規模較大、以出口為主的正規中高端煙火企業，擁有800畝生產基地，主打高空禮花彈、組合煙火及大型煙火燃放，產品遠銷海外並通過多項國際認證，同時也承接各類大型節慶煙火工程，在業界屬於有一定知名度和實力的老牌花炮企業。