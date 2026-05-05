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台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，國民黨立委王鴻薇痛批，數據顯示北市鼠案已大減65%，更被抓包多起造假，鼠患問題是綠營自導自演的「造鼠計劃」；對此，社民黨台北市議員苗博雅反問，如果沒有老鼠問題、都是民進黨製造的，「那台北市政府採購1噸老鼠藥要幹嘛？」苗博雅4日在《大選鏡來講》直言，如果真如王鴻薇所說，沒有鼠患問題，「那台北市政府採購1噸老鼠藥要幹嘛？」、「你說沒有老鼠問題又要採購1噸老鼠藥，你是要貪污還怎樣嗎？」，北市府採購老鼠藥的行為證明了市府本身也知道有這個問題。苗博雅直言，蔣萬安的形象被包裝得很好，但如果市民在街頭都看到老鼠，還要跟市民說這些都是民進黨搞的，「你覺得台北市民的智慧會相信你這說法嗎？」苗博雅表示，現在藍營都採政治回應，把問題推給民進黨，說是林亮君叫他們去放老鼠藥的，說藥是中央核准的，「但你沒有用中央要求的方式啊！」，老鼠藥的放置除了要防止人或寵物誤食，還要避免以老鼠為食的猛禽吃了含藥的老鼠而受害，但蔣萬安處理的方式就是甩鍋，說是林亮君指揮環保局公務員去投藥的，那會不會下次就說老鼠都是林亮君指揮的？「照你這樣講的話，林亮君做環保局長就好了啊」。