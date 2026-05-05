我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗警告美國不要放棄外交管道

BBC分析自由行動的升級風險

美國總統川普（Donald Trump）3日表示，美國將「解救」因荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）關閉而受困的貨輪，並將項行動稱為「自由行動」（Project Freedom），且警告伊朗如果在「自由行動」期間襲擊美國船隻，將把伊朗「從地球上抹去」。美國與伊朗再次因荷姆茲海峽展開對峙，對此，伊朗外交部長阿拉格稱自由行動是走不通的死路，伊朗議長卡利巴夫則指控美國的行為已經等同於違反停火協議。川普所說的「自由行動」，實際上就類似於由美軍提供護航，讓受困的船隻能夠順利穿越荷姆茲海峽，雖然美軍避免使用護航這字眼，而改以曖昧的「引導」代替，但美國中央司令部庫珀（Brad Cooper）海軍上將4日表示，正在動用美軍的驅逐艦和戰機，在荷姆茲海峽部署防禦傘，以履行捍衛商船運輸的承諾。庫珀也透露，伊朗確實朝船隻發射了多枚巡航飛彈、無人機等攻擊，美軍則用防禦性彈藥擊退了威脅。伊朗外長阿拉格在X發文表示，「荷姆茲海峽的局勢清楚地表明，政治危機無法透過軍事手段解決。儘管在巴基斯坦的積極努力下，談判正在取得進展，但美國應該警惕被別有用心者拖回泥淖，阿聯也應如此。『自由行動』其實只是僵局」。伊朗議長卡利巴夫則是最新在X發文表示，「荷姆茲海峽的新格局正在逐步形成。美國及其盟友違反停火協議並實施封鎖，危及航運和能源運輸安全；當然，他們的惡行終將收斂。我們深知，美國無法容忍現狀的持續；而我們甚至還未真正開始行動」。《BBC》報導指出，川普的「自由行動」是在未經伊朗同意的情況下實施的，因此局勢升級風險始終存在，伊朗伊斯蘭革命衛隊已明確說任何企圖接近或進入荷姆茲海峽的「外國武裝力量，特別是咄咄逼人的美國軍隊，都將成為打擊目標」。伊朗聲稱擊中美國軍艦，美方則否認，並稱已經擊沉了7艘伊朗小型船隻，而在之後，則又傳出商船以及阿聯遭到攻擊的消息，雖然現在斷言當地是否衝突全面重啟還為之過早，但局勢升級的風險確實正在提高。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）的中東專家拉布（Nitya Labh）表示，「我認為目前的情勢相當具有升高衝突的意味，因為自由行動顯示美國不願就重新開放荷姆茲海峽的條件進行談判」。拉布認為，「美國已經接受，讓航運交通持續運作的唯一方式，就是在伊朗可能動用武力的威脅之下的背景下進行」。不過，拉布指出即使自由行動能讓部分船隻成功駛離海峽，「充其量也只是暫時性的緩解」，若要真正打通這條關鍵水道，仍需要更長期且持續的努力。